Olivier Marquer

directeur de la stratégie et des transformations

01/06/2021

Parcours professionnel :

Le groupe normand Mary vient de recruter Olivier Marquer à la direction de la stratégie et des transformations. Il rejoint l'équipe du comité de direction aux côtés des deux directeurs généraux délégués. Avec un parcours qui lui a permis d'être proche du réseau, Olivier Marquer a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein du groupe ex-PSA. Après une dizaine d’années pour la marque Peugeot (1998 à 2010), où il a notamment occupé les postes de chef de marché, responsable du produit et de la communication pour la France puis zone manager, il prend en 2011 la direction de deux concessions automobiles dans le Val-de-Marne dans le cadre du rachat du groupe Sabrié et son intégration au sein de Peugeot Retail. En 2013, il rejoint le siège de PSA en tant que directeur stocks & délais VN au sein de la chaîne logistique du groupe. De 2015 à 2018, il devient directeur développement réseau puis directeur sales engineering. Dans ces fonctions, Olivier Marquer a piloté le management et la politique de rémunération des réseaux dans la phase de redressement et de transformation de PSA. Il a activement contribué à la feuille de route stratégique du constructeur en matière de digitalisation des ventes. Dernièrement, il était directeur commercial pour Opel France. Il a eu à gérer l'intégration à l’éco-système PSA et la transformation du modèle économique de la marque.