Xiaoyan Hua-Schwab

directrice de la communication Dacia-Lada

01/06/2021

Parcours professionnel :

Le mercato des dirigeants n’en finit plus entre les groupes Renault et Stellantis. Dernier mouvement en date, celui de Xiaoyan Hua-Schwab qui rejoint la business unit Dacia-Lada en tant que directrice de la communication. Elle évoluait depuis 2003 au sein du groupe PSA, occupant successivement diverses fonctions de marketing et de communication à l’international, avant de devenir directrice de la communication de DS Automobiles au moment de la création de la marque en 2014. Un poste qu’elle a occupé jusqu’à son départ pour le groupe Renault. Dans ses nouvelles fonctions, Xiaoyan Hua-Schwab, diplômée de Sciences Po, aura pour mission de définir et de déployer la stratégie de communication globale des marques Dacia et Lada en ligne avec le plan stratégique présenté en janvier 2021. Les deux entités ont dans les cartons un plan produit ambitieux et espèrent arriver sur de nouveaux marchés fortes d’une image modernisée. Xiaoyan Hua-Schwab intègre par la même occasion le comité de direction de Dacia et Lada, présidé par Denis le Vot, et reporte également à Christian Stein, directeur de la communication des marques du groupe Renault. Elle sera épaulée au quotidien par Orianne Tamburini, en charge de la communication externe et des relations presse pour Dacia, et de Kalina Iordanova, en charge de la communication internationale et interne pour les deux marques.