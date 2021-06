Lionel French-Keogh

président

01/07/2021

Parcours professionnel :

Lionel French Keogh est promu au poste de président de Hyundai Motor France, à compter du 1er juillet 2021. Depuis sa nomination au poste de directeur général en 2014, il évoluait systématiquement sous la présidence de dirigeants provenant de la maison mère, le dernier en date étant Wang Chul Shin. Ce dernier va occuper la fonction de président de la filiale allemande en lieu et place de Sukwon Kim, qui sera chargé d’une nouvelle mission au sein du groupe. Agé de 49 ans, Lionel French Keogh est diplômé de l'école supérieure de commerce ESLSCA Paris. Entré en 1995 au Crédit Universel, devenu Cetelem, il fait ensuite ses premières armes au sein d’un constructeur automobile, Rover France, à partir de 1998, pour ensuite intégrer Mercedes-Benz Financement en 2000. En 2001, Volkswagen France le recrute pour différents postes à responsabilités, au sein du développement réseau du groupe ou de la marque Seat. En 2007, il intègre Kia Motors France en tant que directeur des ventes et du réseau puis, en 2012, il rejoint les équipes de Nissan West Europe pour prendre en charge l’expérience client et le développement réseau pour la France et le Benelux. Aux commandes opérationnelles de Hyundai Motor France, il a obtenu des résultats probants. La marque a fait son entrée dans le top 10 des acteurs généralistes et sa part de marché est passée de 1 % à 2,5 % à fin mai 2021 (18 016 immatriculations), un niveau record. Il reportera directement à Michael Cole, le président de Hyundai Motor Europe.