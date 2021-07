Miles Nürnberger

directeur du design

01/07/2021

Parcours professionnel :

Miles Nürnberger rejoint Dacia en tant que directeur du design. Ce dernier arrive en provenance d'Aston Martin, chez qui il officiait en tant que directeur du design depuis 2018, après avoir gravi les échelons suite à son arrivée en 2008. Il a notamment été en charge de la conception du SUV DBX, de la Valkyrie ou encore de la Lagonda Vision Concept préfigurant le virage 100 % électrique de la marque. A compter du 1er septembre 2021, il exercera donc son talent au sein de la business unit Dacia et Lada. Il intègrera par la même occasion le comité de direction sous l’égide de Denis Le Vot, directeur général des marques Dacia et Lada, et sera rattaché à Laurens van den Acker, directeur du design et membre du comité d’administration du groupe Renault.