Xavier Chardon

président

01/09/2021

Parcours professionnel :

A compter du 1er septembre 2021, Xavier Chardon sera le nouveau président du directoire de Volkswagen Group France. Actuellement vice-président ventes et marketing de la coentreprise chinoise SAIC-Volkswagen, et ce depuis 2018, il a rejoint le géant allemand en 2012 en qualité de responsable des ventes Europe jusqu’en 2014, avant de devenir directeur marketing monde de la marque VW. Avant cela, il avait occupé différentes fonctions en ventes et marketing tant en France qu’à l’international pour le compte de Citroën. Il a notamment été directeur de la marque en Allemagne, de 2004 à 2007, ou encore directeur du commerce France de 2009 à 2011. Il succèdera dans ses nouvelles fonctions à Thierry Lespiaucq qui quittera le groupe à la même date. Il occupait le poste de président du directoire de Volkswagen Group France depuis juillet 2017. Le dirigeant a effectué l’intégralité de sa carrière - 42 ans - dans le secteur de l’automobile, dont 17 au sein du groupe VW. Il fut directeur de Volkswagen France de 2004 à 2010, directeur de Volkswagen Mexique de 2010 à 2014 ou encore PDG du groupe en Inde.