Lennard Hoornik

directeur commercial

01/07/2021

Parcours professionnel :

Fin juin 2021, Jaguar Land Rover annonçait le départ Felix Bräutigam du poste de directeur commercial qu’il occupait depuis 2017. Son remplaçant a d’ores et déjà été trouvé. Il s’agit de Lennard Hoornik, un profil extérieur au monde de l’automobile puisqu’il évoluait depuis 2013 en tant que directeur commercial de Dyson. Il fut avant cela président de HTC pour l’Asie du sud ou encore directeur marketing de Sony Ericsson. Chez Jaguar Land Rover, il aura la responsabilité de toutes les activités de vente et de marketing au niveau mondial pour le compte des deux marques. Il contribuera également à la planification des produits actuels et futurs, à la gestion de la relation client, à la communication marketing ou encore à la stratégie d'expérience de marque. Une multitude de missions qui justifient sa place au sein du conseil d’administration du constructeur.