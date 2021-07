Uwe Hochgeschurtz

Parcours professionnel :

Opel aura un nouveau patron à compter du 1er septembre 2021. L’allemand Uwe Hochgeschurtz succèdera à cette date à Michael Lohscheller, en poste depuis 2017, qui, selon les termes du communiqué envoyé par le constructeur, "a décidé de relever de nouveaux défis à l'extérieur de Stellantis". Uwe Hochgeschurtz est actuellement PDG de Renault Allemagne, Autriche et Suisse. Il a débuté sa carrière dans l’industrie automobile en 1990 chez Ford, avant de rejoindre Volkswagen en 2001 et Renault en 2004. Il a étudié l'administration des affaires en Allemagne (Wuppertal & Cologne), au Royaume-Uni (Birmingham) et en France (Paris Dauphine). Dans ses nouvelles fonctions, il sera rattaché directement à Carlos Tavares, PDG de Stellantis, et rejoindra par la même occasion la Top Executive team du groupe.