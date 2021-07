Sophie Krishnan

directrice générale

01/07/2021

Parcours professionnel :

Sophie Krishnan est la nouvelle directrice générale de CarNext. En provenance de WorldRemit, une entreprise à forte croissance spécialisée dans les paiements digitaux, où elle occupait la fonction de directrice des opérations, Sophie Krishnan se voit confier la mission chez CarNext de dynamiser les activités d'une entreprise qui s'est récemment émancipé de son ancien propriétaire, le groupe LeasePlan. Durant sa carrière, cette diplômée de Standford Business School a travaillé pour le compte du groupe Expedia au titre de vice-présidente produit et marketing de la filiale Egencia, puis chez Trainline notamment en qualité de directrice générale pour le marché britannique. Entre septembre 2020 et juillet 2021, Sophie Krishnan a assuré le poste de directrice non exécutive chez Avanti Acquisitions, une SPAC installée à New-York.