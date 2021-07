David Mérafina

DRH

01/07/2021

Parcours professionnel :

Oscaro a nommé David Mérafina à la tête de sa direction des ressources humaines. Ce dernier rejoint par la même occasion le comité de direction du pure player, filiale du groupe Parts Holding Europe (PHE). Il a pour mission d’accompagner le dialogue social au sein d’Oscaro et poursuivre ainsi la professionnalisation de l’ensemble des process RH de la marque. Agé de 51 ans, David Mérafina est diplômé d’un DEA en droit privé de l’université Pierre-Mendès France de Grenoble. Il débute sa carrière au sein d’un cabinet juridique, spécialisé en droit social, avant d’être nommé DRH adjoint de Vogica, une marque spécialisée dans le mobilier de cuisine et de salle de bains, située dans les Vosges. En 2001, il rejoint la région parisienne et intègre Disneyland Paris comme responsable RH en charge des fonctions corporate où il officiera une première fois pendant 5 ans. En effet, après une parenthèse de 2 ans au sein d’EMEA Oracle, anciennement Hyperion comme DRH, David Mérafina réintègre Dineyland Paris en 2008 comme responsable RH (Senior HR Manager). En 2015, il est nommé DRH de Village Nature, une joint-venture entre Disneyland et Pierre & Vacances. Depuis 2017, il officiait comme DRH France de Center Parcs, une filiale du groupe français du secteur des villages de vacances et des résidences de tourisme.