Spécial 100 groupes 2016 Des fiches détaillées pour chaque site : - Contact: Nom du dirigeant, coordonnées complètes, site internet et effectifs. - Volumes VN et VO : Vente et évolution par marque. - Santé financière : CA, rentabilité et évolution. - Interviews et Chroniques des dirigeants et spécialistes du secteur.