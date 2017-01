Un sondage conduit par le cabinet KPMG auprès des grands cadres de l'automobile mondiale a révélé que, pour ces derniers, la marque qui a les plus importantes perspectives de croissance est allemande. [...]

Selon Jato, 15,1 millions de véhicules neufs ont été écoulés l'an dernier en Europe, dont un quart de SUV, un segment en progression de 21% sur un an. [...]

Depuis le 1er janvier, la Fédération nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et de la Moto se trouve intégrée à la branche deux-roues du CNPA. [...]

Selon une étude de Drivy, la France est le pays où les utilisateurs font le plus preuve de patriotisme locatif, Renault, Peugeot et Citroën trustant l'intégralité du Top 5 des véhicules les plus [...]