La passe de quatre pour Maserati

Pour la quatrième année consécutive, le constructeur italien enregistre un nouveau record de ventes dans l'Hexagone avec près de 750 immatriculations.

Maserati peut dire merci à son Levante. Lancé en septembre dernier, le premier SUV de l'histoire de la firme italienne n'a pas tardé à trouver son public et contribue en grande partie au nouveau record de ventes établi par cette dernière en France. Au cours des douze derniers mois, le constructeur de Modène a ainsi écoulé 734 véhicules neufs contre 508 au cours de l'exercice 2015, ce qui lui permet d'afficher une croissance annuelle exponentielle de 44% !

Un résultat qui lui permet, en outre, de s'établir dans le Top 10 tricolore des plus importantes progressions sur un an. Le Levante, revenons à lui, est ainsi devenu en l'espace de quatre mois le modèle phare de la marque avec 313 immatriculations enregistrées, soit une de plus que la Ghibli dont les volumes ont décliné de 24% entre 2015 et 2016. Restylée l'an dernier, la nouvelle Quattroporte complète le podium et progresse de 39% (53 ventes).

Les deux autres modèles de Maserati – la Granturismo et la Grancabrio – présentent quant à eux des résultats stables en ayant trouvé preneur à respectivement 39 et 17 reprises. Désormais présent sur le segment le plus porteur du marché français, celui des SUV, le constructeur se montre optimiste quant à l'exercice 2017 et ambitionne d'établir un nouveau record.