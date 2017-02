Toyota et Suzuki ont conclu un protocole d’accord

Toyota et Suzuki ont conclu ce mardi 7 février un protocole d’accord afin d’entamer l’étude concrète d’un partenariat. Les deux constructeurs espèrent contribuer à faire avancer l’automobile dans certains domaines, dont l’environnement.

Le 12 octobre 2016, Toyota et Suzuki ont annoncé explorer les opportunités en vue d'une collaboration, et commencer à réfléchir aux modalités d’un partenariat. Depuis cette date, ils ont mis sur la table leurs problématiques respectives et discuté des domaines de collaboration à même de garantir une concurrence "loyale et indépendante".

Ensemble, les deux compatriotes japonais espèrent "contribuer à résoudre certaines problématiques sociétales" et "mettre le monde de l’automobile sur une voie d’évolution durable et pérenne". Les deux entreprises ont donc accéléré la réalisation effective de ce partenariat, en "définissant un cadre de mise en œuvre des points convenus". La réflexion concrète entre les deux constructeurs concerne les technologies environnementales, de sécurité, l’informatique et la fourniture réciproque de produits et de composants.

"L'environnement entourant l'industrie automobile connaît un changement rapide et radical, sans précédent, expliquent les constructeurs. En plus de la R&D qui est menée par chaque compagnie individuellement, il est de plus en plus important de travailler ensemble sur les technologies du futur", avaient déclaré les deux constructeurs en octobre dernier.

Dans un contexte de consolidation de l’industrie automobile sur l’archipel, cette collaboration s’impose pour le spécialiste des mini-véhicules, seul depuis la rupture de son accord avec Volkswagen en 2015, désormais allié du numéro un mondial aux dix millions de ventes par an. Celui-ci a pour sa part décidé il y a un an d’acquérir la totalité de sa filiale de mini-voitures Daihatsu.