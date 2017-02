Le groupe PSA entre dans le capital d'autobiz

Le constructeur français poursuit son offensive sur le marché du véhicule d'occasion : après le rachat d'Aramisauto en octobre dernier, PSA prend cette fois une participation minoritaire au sein du spécialiste de la cotation.

Le VO est plus que jamais un axe prioritaire pour le groupe PSA. Celui-ci s'est en effet fixé d'écouler 800000 unités à l'horizon 2021. Pour ce faire, une Business Unit VO, dirigée par Marc Lechantre, a même été créée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur va vite.

Après avoir acquis Aramisauto en octobre dernier, le constructeur prend cette fois une participation au sein d'autobiz, spécialiste de la cote VO, société avec laquelle PSA travaillait déjà en collaborant notamment sur les sites Reprise Cash By Peugeot et Reprise Citroën. "Le renforcement de notre partenariat avec autobiz s'inscrit dans notre stratégie de développement dans le marché du VO, qui s'appuiera notamment sur l'expertise développée par autobiz dans le domaine du big data", a déclaré Marc Lechantre.

La cote autobiz est disponible aujourd'hui dans près de trente pays. Sa fiabilité en fait une des références pour les constructeurs, distributeurs et loueurs, pour qui le pilotage par les prix est devenu une priorité. La société développe aujourd'hui une activité de conseil auprès des professionnels du secteur et propose sa technologie à l'ensemble de ses clients dans toute l'Europe.

Ce rapprochement permettra d'accélérer les prises de position conjointes à l'international, en Asie et en Amérique du Sud notamment. Elle ne remet pas en cause l'autonomie et l'indépendance d'autobiz, qui a mis en place des équipes dédiées aux projets du groupe PSA, bien distinctes de celles mises au service des autres clients de l'entreprise. "Le groupe PSA est un partenaire de longue date pour autobiz. Sa décision de pleinement nous associer à son objectif stratégique de devenir un acteur mondial du marché VO est une marque de confiance pour l'avenir", a pour sa part déclaré Christophe Louvard, P-dg d'autobiz.