Mercedes-Benz Vans confirme ses ambitions

La division Utilitaires du constructeur de Stuttgart a enregistré en 2016 une croissance de ses ventes mondiales de 12%, à 359096 unités. Mercedes-Benz Vans vise désormais les 500000 ventes à l'horizon 2020. La France doit y apporter son écot.

2016 restera une année qualifiée "de tous les succès" pour Mercedes-Benz Vans. En effet, la division Utilitaires du groupe Daimler a signé l'an passé un nouveau record commercial avec des ventes en progression de 12%, à 359096 unités vendues à travers le monde. Si l'ambition de la marque est bel et bien de devenir une "marque mondiale" avec pour objectif d'atteindre les 500000 ventes à l'horizon 2020, il lui faudra toutefois conquérir de nouveaux marchés dans les trois prochaines années pour y arriver, tant les ventes restent concentrées sur le Vieux Continent. En effet, l'Europe reste largement le principal marché de Mercedes-Benz, sur lequel 70% des ventes totales (253397 unités, à +10%) sont écoulées. Un Vieux Continent où la France apporte son écot aux bons résultats de la division Utilitaires du groupe de Stuttgart.

En attendant le Classe X

A l'image des résultats internationaux, la filiale française s'est mise au diapason avec des ventes en augmentation de 9%, à 21951 immatriculations, dont 19386 livraisons pour le seul réseau. Si le vieillissant Sprinter connaît une évolution stable par rapport à l'exercice précédent, il reste aussi le modèle le plus écoulé de la gamme avec 10391 unités vendues. Les bonnes notes sont à mettre au crédit des autres modèles du constructeur : du Vito (7762 VN, à +15%) au Citan (1975 unités, à 15,9%) en passant par le Classe V (1823 unités, à +28%), tous ont connu un exercice record.

Dans ce total français, il convient aussi de souligner les ventes flottes du constructeur, lesquelles se sont stabilisées en 2016 (7150 unités contre 7022 en 2015). "Nous nous satisfaisons de ce bilan. En effet, nous avons refusé certaines offres sur ce canal pour assurer une croissance de qualité et rentable au détriment des résultats commerciaux", a commenté Harry Salamon, directeur de Mercedes-Benz Vans France. Le dirigeant, qui se satisfait des résultats globaux, se tourne aussi sur le nouvel exercice 2017, qui s'annonce des plus prometteurs. "Une croissance à deux chiffres est attendue", a-t-il même confié. Pour y arriver, la division Utilitaires verra sa gamme s'élargir, d'une part, avec le lancement du Marco Polo Horizon et, d'autre part, du premier pick-up de la marque avec l'arrivée du Classe X. Ce dernier sera lancé au second semestre aussi bien dans les réseaux utilitaires que VP. Mais toute la stratégie ne tournera pas autour du seul produit.

Les piliers VanPartner et Van ProCenter

En effet, Mercedes Vans actionnera divers leviers de croissance pour mener à bien sa mission. Ainsi, avec VanPartner, la marque s'appuiera sur des solutions de carrosserie pour adapter les véhicules vendus aux demandes des clients. Le programme en question intègre des spécialistes du secteur, contrôlés et certifiés, qui commercialisent en compte propre leurs solutions. Les clients peuvent se rendre sur le portail d’information www.vanpartner.com pour s’informer et contacter directement les carrossiers référencés. Le site, consultable par tous, est disponible en onze langues et liste quelque 350 aménagements et transformations. A ce jour, dix carrossiers français (Lamberet, Gruau, Cabreta, JPM, Cavime, Toutain, ECP, Klubb France, Ancy Groupe, Renault Tech) sont certifiés VanPartner.

Par ailleurs, la division Utilitaires va également poursuivre la certification de son réseau commercial avec le déploiement des Van ProCenter. Dix concessionnaires sont aujourd'hui certifiés en France (100 en Europe) : Paul Kroely VI, Normandy Diesel, Mercedes-Benz VI Lyon, SAMI Aquitaine, SAMI Atlantique, Mercedes-Benz VI Saint-Denis, Espace VI 77, Davis 28, SAVIA Niort et La Rochelle. "Dix futurs sites devraient être labellisés d'ici la fin de l'année", promet la marque, pour atteindre un réseau de 26 points de vente labellisés dans un premier temps, sachant que le réseau compte 98 points de vente au total, le deuxième réseau le plus important après l'Allemagne.