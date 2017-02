Les bons comptes du groupe PSA

Ventes en hausse et lancements de nouveaux produits réussis permettent au constructeur tricolore de présenter des résultats financiers satisfaisant avec notamment un résultat net en hausse de 79% !

En croissance de 5,8% sur un an, les ventes mondiales du groupe PSA (3,15 millions d'unités) offrent logiquement à ce dernier un bilan financier positif et ce pour la troisième année de rang. En 2016, le constructeur tricolore a ainsi généré un chiffre d'affaires de 54 milliards d'euros, en recul de 1,2% en données brutes mais en progression de 2,1% à taux de change constants, alors que la division automobile pèse à hauteur de 37 milliards d'euros sur ce total.

Le résultat opérationnel s'élève, quant à lui, à 3,2 milliards d'euros et progresse ainsi de 18% alors que le résultat net consolidé bondit littéralement de 79%, à hauteur de 2,1 milliards d'euros fruit, selon le constructeur, de "la progression des ventes, de l'effet prix et mix positif, ainsi que par la réduction des coûts fixes et de production". Indicateur toujours très suivi dans le secteur automobile, le flux de trésorerie nette augmente de 6% (11,9 milliards d'euros).

Objectifs opérationnels relevés

"Ces résultats démontrent notre capacité à réaliser de manière récurrente d'excellentes performances dans un environnement adverse, se félicite Carlos Tavares, Président du Directoire. C'est le fruit du travail mené sur l'amélioration de l'efficience opérationnelle de l'entreprise et de la concentration d'équipes compétitives sur l'exécution du plan Push to Pass". Ce succès faisant, le groupe a choisi de relever ses objectifs opérationnels à moyen-terme.

Selon ses prévisions, les ventes devraient progresser de 5% en Chine tout en restant stables en Europe, en Amérique latine et en Russie. L'ambition consiste désormais à atteindre une marge opérationnelle courante moyenne supérieure à 4,5% pour la division auto, entre 2016 et 2018, et de 6% d'ici 2021, alors qu'une croissance de 10% du chiffre d'affaires est attendue entre 2015 et 2018.