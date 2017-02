PSA va verser une prime de 2000 euros à ses salariés

Supérieure de 21% à celle versée l'an dernier, la prime d'intéressement que versera prochainement le constructeur à ses collaborateurs a été saluée par FO alors que la CGT parle de son côté de "vol".

En marge de la présentation de ses résultats financiers pour le compte de l'exercice 2016, le groupe PSA a également annoncé qu'il allait verser une prime d'intéressement à ses salariés d'un montant minimum de 2175 euros bruts, soit 2001 euros nets. Une somme supérieure de 21% à celle qui avait été versée l'an dernier (1650 euros nets, à minima) qui s'explique par l'explosion du bénéfice net du groupe sur un an, celui-ci ayant bondit, en 2016, de 79% pour atteindre un montant final de 2,15 milliards d'euros.

"En forte hausse par rapport aux années précédentes", cet intéressement "conséquent" représente une "victoire" ainsi qu'une "reconnaissance des efforts des salariés" pour redresser le constructeur tricolore, indique Force Ouvrière, syndicat majoritaire chez PSA, dans un communiqué. "Le compte est bon", ajoute FO, soulignant qu'au travers de cette prime "les salariés voient aujourd'hui (jeudi) de manière sonnante et trébuchante les fruits" du second accord social signé en juillet 2016.

Les intérimaires n'en verront pas la couleur

La CGT a, quant à elle, réagit de manière bien différente expliquant dans un communiqué que malgré "des bénéfices quasi doublés, les salariés ne verront pas la prime quasiment doubler". "C'est du vol !", écrit encore le syndicat alors que son représentant, Jean-Pierre Mercier, considère qu'il "nous manque 1000 euros. On veut notre part. S'il y a de l'argent pour racheter Opel, il doit y en avoir aussi pour les salariés". Et ce dernier de rallier également le traitement réservé aux "7000 intérimaires qui font les boulots les plus durs et qui n'ont pas le droit à l'intéressement, ce n'est pas normal".

Par la voix de son représentant, Franck Don, la CFDT a pour sa part salué la nouvelle tout en jugeant bon, à l'avenir, "de réfléchir à un système de gratification encore plus avantageux pour les salariés lorsque les résultats sont exceptionnellement bons". Pour 2017, le groupe PSA s'est engagé à une augmentation des salaires de 1,6%, dont 0,8% de hausse pour les ouvriers et les employés.