De la réalité virtuelle dans les DS Store

Pour accompagner le lancement du DS 7 Crossback, la marque du groupe PSA intègre la technologie Virtual Garage dans ses concessions et propose à ses clients de découvrir ce nouveau véhicule de façon virtuelle.

Le maillage imparfait de son réseau et la cohabitation avec sa grande sœur aux chevrons constituent deux soucis majeurs pour DS à l'heure de se relancer. Lors de la présentation du nouveau porte-étendard de la marque, son directeur général, Yves Bonnefont, n'en a pas fait mystère, expliquant que la mixité Citroën/DS des points de vente constituait "un réel problème", ajoutant que la création d'un vrai réseau DS Store d'envergure "améliorerait la visibilité et l'expérience client" de DS.

Au nombre de 200 à ce jour dans le monde, ce réseau devrait atteindre les 500 points de vente d'ici la fin de l'année, dont 150 en France. Pour tenir cet objectif, la marque entend offrir de nouvelles solutions à ses distributeurs actuels ou futur. Alors que le DS 7 Crossback sera le premier modèle à être exclusivement vendu dans des DS Store, la firme Premium s'est rapprochée de Dassault Systèmes pour intégrer dans tous ses showrooms une technologie de réalité virtuelle.

Plus qu'un simple gadget, celle-ci permettra d'améliorer sensiblement l'expérience client en plongeant ces derniers directement dans l'univers du SUV. Les consommateurs pourront ainsi découvrir le véhicule, ses atouts, ses spécificités mais surtout le configurer selon les multiples choix de coloris et de matières proposés, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Dans leur volonté de voir DS s'émanciper de la tutelle de Citroën, les dirigeants de la marque y voit aussi, en creux, une opportunité d'accélérer le mouvement avec la mise en place de showrooms dédiés plus petits – on parle ici d'une surface de 250 mètres carrés –, mais tout aussi porteurs que des points de vente traditionnels grâce aux atouts de la réalité virtuelle. Selon la marque, ce nouveau format permettra "d'optimiser l'espace occupé" et, ainsi, "de doper les ventes".