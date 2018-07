BMW fait appel à Zeplug pour toucher les copropriétés

BMW France a trouvé un accord avec la start-up Zeplug afin de proposer une offre complète de bornes de rechargement à destination des copropriétés.

En coulisse, on savait ques contacts avaient été pris. Désormais, leur collaboration a tout d'officielle. BMW France et Zeplug vont accorder leurs discours pour proposer aux copropriétés des solutions des recharge des véhicules électriques. Un partenariat qui prend forme dans les concessions, où les conseillers commerciaux ont été formés à la promotion du catalogue de Zeplug, dont des tracts seront distribués à côté des véhicules exposés.

Ce partenariat, qui laisse place à des phases d'évolution ultérieures, débute donc avec une intégration de la BMW i Wallbox Plus aux solutions disponibles chez Zeplug. La start-up française devient ainsi un partenaire installateur auprès des copropriétés d'une alimentation dédiée à la recharge, indépendante des parties communes. Il faudra compter 799 euros TTC pour l'acquisition de la borne et un abonnement de 24 euros par mois pour l'accès au service, la maintenance et l'assistance technique. Dans le même temps, les produits déjà disponibles chez Zeplug pourront également équiper les clients de BMW.

BMW France communique en priorité auprès des particuliers, mais l'accord avec Zeplug comprend aussi un chapitre professionnel. "Nous sommes aussi partenaires de BMW pour les flottes, confie au Journal de l'Automobile une porte-parole de la jeune entreprise, grâce à notre formule 100 % abonnement, sans frais d'installation et notre solution de badge unique." Cette dernière permet, en effet, de gérer la charge à titre professionnel et privé du véhicule de fonction.