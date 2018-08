Le WLTP fait exploser le marché VN français en août 2018

Selon les premières données fournies par AAA Data arrêtées au 30 août 2018, ce mois estival s’annonce historique pour le marché français du VP neuf. Des résultats à mettre en relation avec l’application imminente du cycle d’homologation WLTP.

46,73 % : voici la progression du marché français du VP neuf, enregistrée aujourd’hui, mercredi 30 août, pour ce mois estival. Soit en volume 120 082 unités et près de 40 000 immatriculations supplémentaires par rapport à août 2017. Des résultats qui ne sont évidemment pas à mettre au crédit d’une santé exceptionnelle du marché français, mais bien à relier à l’application au 1er septembre du cycle d’homologation WLTP, qui pourrait sérieusement compliquer la commercialisation de certains modèles.

D’où la stratégie de certains constructeurs de booster leur production et immatriculer le plus de véhicules en stock possible. Le mouvement qui avait déjà été observé en juillet – les immatriculation avaient alors augmenté de près de 19 % – a ainsi pris une nouvelle ampleur en août.

Des volumes de ventes doublés

Certains constructeurs ont donc doublé voire triplé leurs ventes en août par rapport au même mois en 2017. Un constat qui concerne logiquement en priorité les marques de luxe à faible volume. Avec, à titre d’exemple, des ventes hausse de 224 % pour Jaguar et 303 % pour Porsche. La plupart des marques spécialistes n’ont également pas échappé à la tendance, avec des augmentations de l’ordre de près de 177 % pour Jeep, + 200 % pour Mitsubishi, + 257 % pour Subaru.

Mais cette stratégie d’immatriculations en masse a aussi touché des marques plus généralistes. Avec des grosses augmentations pour les groupes et marques qui ont éventuellement mal anticipé ce changement de cycle. C’est le cas de Nissan qui a connu un bond de ses immatriculations de 200 % avec des ventes passées de 2 855 unités en août 2017 à 8 558 en 2018, Volvo avec + 88 % et des ventes à 750 unités contre 397 en août 2017, Fiat, avec +76 % et 3 550 unités ou encore Seat avec +112 %. De manière plus globale, août a effectivement été exceptionnel pour le groupe Volkswagen avec une augmentation de 40 % pour Audi, qui avait en revanche connu un recul de ses ventes en juillet et de 53 % pour Skoda, qui en juillet, n’avait également pas joué la stratégie d’immatriculations en masse.

Bond des immatriculations chez Renault

Du côté des Français, les stratégies ont semble-t-il été différentes. Au sein du groupe Renault, les ventes ont ainsi explosé : + 64 % pour Dacia, + 72 % chez Renault, après, il faut souligner, des croissances normales en juillet. En revanche chez PSA, les volumes de ventes sont restés en cohérence par rapport à la première partie de l’année. La marque au Lion a vu ses immatriculations s’accroître de 19 % en août, de près de 24 % pour DS. Opel a même été l’une des rares marques du marché à avoir vu ses ventes décroître (-3,66%) avec Mercedes-Benz (-3,34 %). En revanche, Citroën a enregistré une hausse de près de 46 %.

Dans le top des marques qui ont a priori fait le moins de stock en prévision du passage en WLTP, beaucoup d'asiatiques telles que Honda (+13,3 %), Lexus (+19,27%), Mazda (18,9 %), les marques du groupe Hyundai (Kia : + 24,8 % et + 26,6 % pour Hyundai). Mais aussi celles du groupe premium BMW (+9,31 % pour BMW +16,78 % pour Mini). Pour ces constructeurs, ces chiffres du mois d’août sont restés en cohérence par rapport aux progressions de leurs ventes depuis le début de l’année.