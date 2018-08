Le futur Peugeot 2008 en production à Poissy ?

Le groupe a fait savoir que son site de Poissy pourrait bien accueillir la production d’un nouveau modèle basé sur la plateforme multi-énergies CMP.

Bientôt quatre modèles pour l’usine PSA de Poissy ? Une possibilité qui serait en train d’être étudiée selon Pierre Long, responsable des relations sociales et humaines du site. « L’étude qui démarre doit nous permettre de nous assurer que les critères de performances économique de notre site permettent de fabriquer un nouveau véhicule compétitif pour nos clients », a précisé ce matin ce dernier.

Davantage de détails devraient être donnés d’ici la fin de l’année. En attendant, Poissy produit actuellement les Peugeot 208, la DS3, mais aussi, à l'horizon fin 2018, le futur DS 3 Crossback. Ce dernier inaugurera, après un investissement de 150 millions d’euros, la plateforme multi-énergies CMP qui produira les modèles électriques du groupe.

Le futur 2008 en approche

C’est dans ce contexte que le futur modèle fabriqué à Poissy pourrait bien être le Peugeot 2008. Si la génération actuelle est produite à Mulhouse, l’usine se consacrera dans un proche avenir à la production de modèles de segments C et D sur la plateforme EMP2. Le nouveau 2008, lancé fin 2019, devrait donc rejoindre l’usine de Poissy et sa plateforme CMP, pour une production à la fois thermique et 100 % électrique.