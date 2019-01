Lexus a battu son record de ventes en Europe en 2018

La marque premium du groupe Toyota a écoulé 76 188 véhicules en Europe en 2018, son record, et vise 100 000 unités en 2020 grâce, notamment, au lancement de son nouveau SUV UX.

Lexus monte doucement mais sûrement en puissance en Europe. Avec 76 188 véhicules vendus en 2018 (+2 % par rapport à 2017), la marque premium a établi un nouveau record commercial sur le continent, le 5e consécutif. Précisons que son périmètre européen intègre les pays de l’Union européenne, la Norvège, l’Islande, la Suisse, la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan, le Caucase, la Turquie et Israël.

Le modèle le plus prisé du constructeur a été le NX avec 29 508 unités au compteur. On trouve ensuite le RX avec 18 847 unités, la berline CT avec 9 131 unités ou encore la nouvelle génération de la LS avec 1 075 unités. La particularité de Lexus est que la majorité de ses ventes concernent des modèles hybrides. Sur les 76 188 voitures vendues en Europe en 2018, 60 % bénéficient d’une motorisation alternative. Cette part monte même à 95 % en Europe centrale et occidentale.

Lexus ne compte pas ralentir le rythme en 2019, notamment avec l’UX, son nouveau SUV dévoilé il y a quelques mois au salon de Genève. « Avec l’arrivée de deux nouveaux modèles phares, la berline de luxe ES et le crossover compact UX, 2019 promet d’être une nouvelle année de croissance pour Lexus en Europe et nous sommes en bonne voie pour réaliser notre objectif de 100 000 unités vendues en Europe en 2020 », déclare Pascal Ruch, le directeur de Lexus Europe.