Les distributeurs obligés de déclarer leurs parcs assurés

Depuis le 1er janvier 2019, l'obligation d'alimenter le fichier des véhicules assurés (FVA) s'impose aux distributeurs automobile. Pour les accompagner dans cette tâche, le cabinet Bessé a mis au point des outils digitaux dédiés.

Depuis le 1er janvier 2019, les pouvoirs publics imposent la mise en place d'un fichier de véhicules assurés (FVA) permettant aux autorités de vérifier la validité de l'assurance des véhicules contrôlés. Désormais, tout véhicule terrestre à moteur immatriculé est soumis à cette obligation, qu’ils soient assurés par des particuliers, des entreprises mais aussi par des professionnels de l’automobile. En outre, pour les véhicules de démonstration, de courtoisie et de location, les distributeurs n’ont pas eu de dérogation.

Ainsi, tous les véhicules immatriculés devront figurer sur ce nouveau fichier au plus tard dans les 72 heures après leur mise en circulation. Dans le cas contraire, tout propriétaire de véhicule se verra sanctionné par une amende pouvant s'élever jusqu'à 5 000 euros.

Pour régulariser la situation et notamment aider les professionnels de l'automobile, le cabinet Bessé a mis en place un ensemble d'outils pour faciliter leurs démarches et effectuer leur déclaration dans les temps.

Ainsi, Bessé s'est rapproché des différents fournisseurs de logiciels de DMS pour mettre au point des solutions adaptées en interfaçant son extranet avec leurs logiciels et ainsi mettre en place une mise à jour quotidienne automatique via : une mise en place d'un échange de données informatisées, le dépôt d'un fichier Excel dans le compte client ainsi qu'en renseignant chaque entrée/sortie d'un véhicule du parc. En outre, le portail extranet permet aussi de déclarer et de suivre l'ensemble des sinistres automobiles, responsabilité civile, et de mandater un expert…

"Nos équipes ont été mobilisées dès le mois d'avril dernier pour accompagner nos clients dans ce changement. Nous avons fait évoluer notre portail extranet dédié aux professionnels de la distribution automobile en intégrant de nouvelles fonctionnalités permettant à chacun de se mettre en conformité avec cette exigence réglementaire", a déclaré Cyprien Laubin, directeur du pôle Bessé Motors.