Le groupe Vulcain va déployer l'enseigne Easy VO

Après une année 2018 de consolidation et d'investissements, le groupe Vulcain démarre l'année 2019 sur les chapeaux de roue avec l'ouverture de sa plateforme de préparation, de deux centres Easy VO, un développement chez Kia, Mazda et dans le secteur de la moto.

Après une année de travaux, le centre de préparation de véhicules neufs et d'occasion du groupe Vulcain vient d'ouvrir ses portes à Vénissieux (69). Vulcain Pôle Service Autos (VPSA) se déploie sur un terrain de 26 000 m² et accueille une carrosserie multimarque et un centre de préparation qui serviront les sites du groupe pour une capacité de 4 500 à 5 000 véhicules par an. Le temps de préparation des VO sera ramené sous les 10 jours, photos 360° comprises. Si l'investissement est important (1,5 million d'euros), la curiosité du site tient également à l'arrivée d'une enseigne de VO à petits prix. Pour autant, pas de label maison, le groupe Vulcain et son directeur général Vincent Girerd, a choisi un panneau dont l'efficacité est déjà prouvée : Easy VO.

Trois à quatre centres Easy VO en 2019

Depuis l'été 2017, cette enseigne, créée par Gérald Richard, dirigeant du groupe Amplitude se déploie sous licence de marque auprès de concessionnaires. Mais la signature avec le groupe Vulcain marque une nouvelle étape : celle du développement auprès d'autres groupes de distribution. "Nous avions la volonté de nous positionner sur le véhicule d'occasion plus ancien, en dehors des labels constructeurs, et donc des modèles âgés entre 5 et 10 ans, moins de 150 000 km et sous la barre des 10 000 euros. Plutôt que de réinventer une offre, nous avons décidé de jouer les synergies et de nous appuyer sur un concept existant qui fonctionne", explique Vincent Girerd, directeur général du groupe.

Au cours de l'année 2019, trois à quatre centres Easy VO devraient voir le jour. Le premier à côté du centre de préparation, à Vénissieux, et le deuxième à Clermont-Ferrand (63), au sein de l'ancienne concession Opel, qui emménage sur le site de Citroën DS de Clermont-Ferrand.

Croissance chez Mazda, Kia et dans la moto

Côté VN, le groupe poursuit également sa croissance avec la reprise au 1er mars 2019 du groupe AVD de Charles Thomas qui distribue les marques Kia et Mazda sur Vienne, Bourgoin, Annecy pour un volume de 600 Kia et 150 Mazda. Enfin, le distributeur se renforce également dans la moto avec la reprise au 1er mars également, de la concession BMW de Lyon qui génère un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et 550 motos neuves et occasion.

2019 verra également l'hébergement des pièces Opel dans la plateforme Distrigo.

En 2018, le groupe a commercialisé 18 500 véhicules dont 10 500 véhicules neufs et 8 000 véhicules d'occasion. Pour 2019, les prévisions atteignent 20 500 véhicules au total.