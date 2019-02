Nominations en série au sein du groupe Gemy

Le groupe de distribution dirigé par Pascal Gérard vient d'annoncer une série de nominations pour les concessions Peugeot de Draguignan et Hyères ainsi que pour le site Citroën/DS de Toulon.

Pluie de nominations au sein des différentes concessions du pôle Sud du groupe Gemy. En effet, le 5 février 2019, le groupe de distribution a placé Pierre Fagot, 37 ans, à la tête de la concession Peugeot de Draguignan (83).

Diplômé d'un BTS maintenance et après-vente automobile à Montluçon, Pierre Fagot évoluera entre Clermont-Ferrand, Thiers, Montpellier pour aboutir à Hyères en occupant divers postes allant de technicien jusqu'à directeur adjoint et directeur de centres autos Feu Vert.

Quelques jours plus tard, l'opérateur a nommé Gautier Maurel, 42 ans, à la direction de la concession Peugeot de Hyères dans le même département. Une nomination qui intervient suite au départ de Pascal Bellery. Diplômé de l’EDHEC et de HEC Montréal, Gautier Maurel possède plus de 19 années d’expérience avec la marque au Lion, principalement en marketing événementiel et en stratégie commerciale dans des fonctions clés jusqu'à la direction de concession à Brignoles.

Enfin, dernière nomination en date, celle de Thierry Izambart. Ce dernier qui travaille déjà sous la direction d'Adam Aberbache, directeur du pôle Gemy dans le Sud, vient en effet, d'être nommé directeur commercial Citroën et DS pour les nouvelles acquisitions de l'opérateur dans le Var (Citroën et DS à Toulon et Hyères, NDLR).

Agé de 58 ans, Thierry Izambart a rejoint en 2011 le groupe Gemy en qualité de chef des ventes à Angers (49) avant de devenir directeur commercial VN en 2017 pour le groupe sur la Côte d'Azur.

En 2018, le groupe Gemy a écoulé plus de 20 000 VN et 25 000 VO en s'appuyant sur un total de 23 sites générant un CA de 600 millions d'euros.