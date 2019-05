D’Ieteren souffre sur un marché belge en recul

Mauvais début d’année pour le marché automobile belge et son principal opérateur. D’Ieteren a vu ses ventes de véhicules neufs reculer de 2,4 % sur le premier trimestre 2019.

Le marché automobile belge flanche en ce début d’année 2019. Encore perturbé par les effets du cycle WLTP mais aussi par l’incertitude réglementaire et fiscale induit par les prochaines élections fédérales et régionales, les ventes de véhicules neufs marquent le pas. Pour preuve, ces dernières ont reculé de 6,3 % sur les trois premiers mois de l’année, soit 151 638 unités contre 161 906 à la même période de l’année précédente. Les deux principaux canaux de distribution ont été touchés par cette morosité, à commencer par les particuliers chez qui la demande s’est effondrée de 10,9 %. Les professionnels ont souffert d’un recul beaucoup moins prononcé, de seulement 0,5 %.

Une situation qui n’a pas fait les affaires du principal distributeur du pays, d’Ieteren. Le marché des marques distribuées en légère croissance, de 0,21 point pour les VP et 0,98 pour les VUL, n’a pas suffi ne serait-ce qu'à stabiliser les ventes dans un contexte global morose.

Recul de 3,4 % de la valeur des ventes VN

Ainsi, les ventes de véhicules neufs du distributeur, VP et VUL, ont affiché un recul de 2,4 % soit 34 746 unités. Si D’Ieteren ne communique aucun chiffre spécifiquement pour le VO, il indique toutefois que ses ventes globales, VN et VO, ont reculé de 3,8 %, ce qui donne une idée de l’ampleur de la diminution sur le commerce des modèles de seconde main. Le constat n’est pas meilleur si on considère les résultats en valeur. La valeur des véhicules neufs vendus, utilitaires compris, a reculé de 3,4 %.

Du côté des VO, les revenus générés par ce commerce ont baissé de 4,9 %. Seule éclaircie, le contribution au chiffre d’affaires des pièces de rechange, accessoires et des activités après-vente a pour sa part augmenté de 4,7 %. Peu de détails communiqués également au niveau des ratios financiers, le distributeur précise seulement que ses dernières acquisitions (Bourgoo/Coast Motor Knokke, Clissen, Bruynseels et Dielis) ont contribué à hauteur d’environ 6 millions d’euros à son chiffre d’affaires du 1er trimestre. Pour 2019, D’Ieteren ambitionne d’augmenter sa pénétration, dans un marché belge légèrement en baisse.