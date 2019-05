Renault multiplie les partenariats dans l’électrique

La marque au losange s’allie à NewMotion pour apporter une solution de recharge complète à ses clients achetant des véhicules électriques. Un rapprochement est également à l’ordre du jour avec E-Totem et Demeter pour développer un réseau de bornes à la demande.

Renault passe à l’offensive dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. La marque au losange, qui est à tête de la gamme la plus étoffée du marché, a officialisé plusieurs partenariats à l’occasion du sommet mondial de l’e-mobilité EVS32 qui se tient à Lyon du 19 au 22 mai 2019.

NewMotion devient le fournisseur privilégié de bornes de recharge pour les clients particuliers du constructeur. La filiale de Shell va fournir les bornes de la nouvelle gamme Renault Edition dans 19 pays d’Europe. Celle-ci se composera de deux produits, Home Basic et Home Advanced. Ils fournissent une puissance allant jusqu'à 11 kW et sont équipés de la gestion dynamique de la puissance pour optimiser la distribution de l'électricité entre la maison et la borne de recharge. Home Advanced est équipé en plus d’un contrôle d'accès utilisateur et d'une connexion Wi-Fi pour la gestion de la recharge. "Nous nous associons aujourd'hui au groupe Renault pour développer et fournir des bornes de recharge à destination des particuliers en édition spéciale pour tous les véhicules électriques Renault, et ainsi rendre les solutions de recharge intelligente accessibles auprès d’un large public", déclare Sytse Zuidema, le CEO de NewMotion.

Des bornes en accessoire

Renault précise que les bornes de recharge NewMotion font désormais partie intégrante de son assortiment d’accessoires. Les clients peuvent ainsi acheter leur véhicule électrique et leur borne de recharge directement auprès de Renault, lorsqu'ils sont disponibles dans leur pays. Pour Eric Feunteun, le directeur du programme véhicules électriques au sein du Groupe Renault, "notre expertise combinée créera de nombreuses nouvelles opportunités dans le futur, mais nous commencerons par rendre la recharge des VE encore plus accessible pour les conducteurs Renault. Les solutions de haute qualité développées par NewMotion offrent à nos clients une très bonne expérience et rendent la recharge plus intelligente".

Renault a profité de l’événement EVS32 pour annoncer une autre association avec E-Totem et Demeter, deux sociétés travaillant au déploiement du premier réseau de bornes de recharge publique à la demande en France, dans la Métropole de Saint-Etienne. Le constructeur va participer financièrement au projet qui doit voir le jour fin 2020 et qui comptera à terme 100 bornes, dont 20 en charge rapide (50 à 100 kW) et 80 en accélérée (jusqu’à 22 kW).

L’idée est que la mise en place de chaque borne s’effectue sur demande d’un client particulier ou professionnel, propriétaire ou futur acquéreur d’un véhicule électrique. En l’occurrence, les 50 premiers clients Renault bénéficieront d’une offre privilégiée, par le biais du groupe Thivolle, comprenant deux ans d’abonnement au réseau et 120 heures de recharge offerts. Le réseau sera accessible via la carte d’accès E-Totem ou les cartes d’opérateurs de mobilités existants.