Le groupe Maurin investit dans un nouveau site Toyota

Le groupe Maurin fera sortir de terre, en septembre 2020, une toute nouvelle concession Toyota à Montpellier. Elle devra faire aussi bien que l'actuelle, qui représente environ 1 300 véhicules neufs par an.

L'investisseur Nîmois consolide son réseau Toyota : selon nos confrères du journal régional Midi Libre, le groupe Maurin débutera à la rentrée la construction d’une nouvelle concession Toyota, à Montpellier. Une réalisation rendue nécessaire au regard de la non-conformité aux normes de l’ancien site monpelliérain, pourtant essentiel au réseau Toyota de l’investisseur, puisqu’à l’origine d’environ 1 300 véhicules neufs et 700 modèles d’occasion vendus par an.

Le tout nouveau site devrait sortir de terre dans un peu plus d’un an, soit à la rentrée 2020. Au programme : un terrain de 5 300 m2 abritant un bâtiment 1 600m2 pour le showroom, les ateliers et l’administration, selon les informations de nos confrères.

2 160 VN Toyota vendus par Maurin en 2018

Le groupe Maurin s’impose comme l’un des plus importants distributeurs Toyota en France, avec, en 2018, un volume de 2 160 véhicules neufs vendus. Au global, le groupe, qui distribue les marques Ford, Nissan, Suzuki, Toyota, Kia, Hyundai, Subaru, SsangYong, Volkswagen Skoda, Seat, Jaguar, Lexus, Land Rover, Volvo, Audi, Infiniti, Mercedes-Benz, Smart, Renault, Dacia et Honda, a écoulé l’an passé 29 200 véhicules neufs ainsi que 12 500 véhicules d’occasion à particuliers et 8 800 à marchands. Le tout, pour un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, en augmentation de 1,3 % par rapport à 2017.