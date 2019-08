Emil Frey devient importateur PSA en Suisse et au Liechtenstein

Emil Frey n’en finit pas de grossir : le groupe se verra confier, à partir de fin octobre 2019, la distribution des marques du groupe PSA en Suisse et au Liechtenstein.

Encore un joli coup pour Emil Frey. Après sa nomination d'importateur en République tchèque et en Slovaquie, le distributeur a annoncé avoir signé le 10 juillet 2019 un contrat de vente avec le groupe PSA pour la Suisse et le Liechtenstein. L’objet du contrat porte sur la reprise des sociétés d’importation Peugeot, Citroën Opel, ainsi que des sites de distribution leur appartenant. Ces derniers sont situés à Genève, Renans, Berne et Schlieren

Sans oublier que la participation de 50 % du groupe PSA dans Logep AG, co-entreprise de distribution de pièces Peugeot, Citroën, DS et Eurorepar en Suisse, basée à Härkingen, a aussi été aussi reprise par le groupe Emil Frey qui détiendra ainsi 100 % de cette entreprise.

Conforter sa position dans son pays natal

"Les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, aujourd’hui regroupées sous l’égide du groupe PSA, bénéficient d’une tradition de nombreuses décennies en Suisse. Rien ne change pour les nombreux clients de ces marques, indique Marcel Guerry, directeur du groupe Emil Frey Suisse. Tous les engagements liés à la garantie, au service et aux pièces détachées continueront à être remplis dans leur totalité."

Avec cette opération, le groupe Emil Frey conforte donc sa position dans son marché natal. Sa réalisation est toutefois conditionnée à l’approbation de l’Autorité de la concurrence.