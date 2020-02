PSA a produit 1,22 million de véhicules en France en 2019

Le groupe a réalisé 36 % de sa production mondiale sur le territoire national l’an passé. Autre fait notable, il a contribué à hauteur de 4,4 milliards d’euros à la balance commerciale française avec un solde de 379 000 véhicules exportés.

Si la balance commerciale automobile française a accusé un solde négatif de 15,2 milliards d’euros en 2019, ce n’est pas du fait de PSA. Au contraire, le groupe français annonce avoir contribué de manière positive, à hauteur de 4,42 milliards d’euros, à ce baromètre reflétant le dynamisme de l’industrie française et sa capacité à s’exporter. L’an passé, PSA a réalisé 36 % de sa production mondiale en France, soit 1 226 000 voitures, par le biais de ses marques Peugeot, Citroën, DS et Opel. Avec, à la clé, un solde commercial de 379 000 véhicules exportés et un volume en hausse de 5 % par rapport à 2018.

Quinze modèles du groupe sont actuellement fabriqués en France : le Peugeot 5008 et le Citroën C5 Aircross à Rennes, le DS3 Crossback à Poissy, les Peugeot 508, 2008 et le DS7 Crossback à Mulhouse, les Peugeot 308, 3008 et 5008 ainsi que l’Opel Grandland X à Sochaux, les Peugeot Expert et Traveller, les Citroën Jumpy et SpaceTourer auxquels vient s’ajouter l’Opel Vivaro à Hordain. La production issue des usines françaises s’est écoulée à 33 % sur le marché domestique en 2019, le reste ayant été exporté dans les autres pays européens, notamment au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.

"Le groupe PSA continue d’être bien ancré en France et nous sommes fiers de contribuer une nouvelle fois positivement à la balance commerciale avec un cumul de 25 milliards d’euros en 5 ans", indique Carlos Tavares, le président du directoire. Le groupe, qui emploie 51 000 salariés en France (44 % de son effectif mondial), rappelle par ailleurs avoir engagé des investissements dans ses usines de mécanique, comme celle de Tremery dédiée à la production de moteurs électriques ou celle de Metz consacrée aux boîtes de vitesses électrifiées.