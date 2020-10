MecaPlanning Factory, l'indispensable outil des usines VO

L'efficacité opérationnelle tient à la modernité des solutions. Dans l'univers des usines de reconditionnement VO, la solution spécifiquement développée par le groupe 3Dsoft met à profit toute l'expérience d'éditeur au service de ces nouvelles infrastructures. Les plus grands l'ont déjà adoptée.

Incontournable est désormais le sujet des usines de reconditionnement de véhicules d'occasion. Les groupes de distribution de toutes tailles, en quête de points de profitabilité, mènent des réflexions, convaincus qu'une chaîne logistique maîtrisée sera la clé de leur performance financière. Une évolution qui passera par les compétences des ressources humaines, bien évidemment, mais aussi par les progrès technologiques. Dans le domaine précis de la gestion de ces nouvelles infrastructures, une solution fait maintenant référence : MecaPlanning Factory.

Fruit de la longue expérience de 3Dsoft et de son outil phare MecaPlanning, cette déclinaison n'a qu'un seul but, celui de transformer une unité de reconditionnement en une usine de pointe, quelle que soit l'importance de l'investissement. MecaPlanning Factory sera le système nerveux, l'unique moyen de définir et de piloter avec une extrême précision les flux d'informations entre les différents systèmes et composantes de la chaîne.

Accompagné par les équipes de 3Dsoft, l'exploitant pourra implémenter et configurer MecaPlanning Factory selon ses impératifs. Le service étant délivré en SaaS, il autorise toutes les connexions nécessaires vers les concessions de la plaque ou encore le transporteur qui en a la charge. A titre d'exemple concret, le groupe va jusqu'à définir les critères d'éligibilité des VO à son centre de reconditionnement et laissant le système automatiser ensuite la commande d'un acheminement et d'un rapatriement après intervention. Un portail web donnant la possibilité de tracer à tout moment l'avancée du traitement du VO.

Elimination des temps morts

MecaPlanning Factory apporte de la cohérence à un niveau jamais atteint. La logique a donc conduit le groupe Emil Frey France à s'appuyer dessus pour son Centre de reconditionnement de véhicules d'occasion (CRVO), à Ingrandes (86), dont les capacités ont été portées à 30 000 unités annuelles. Ce sera également le cas dans un autre projet monté par un distributeur du Top 20 et de divers sites en cours de préparation.

Mais qu'en est-il des ressources humaines ? MecaPlanning Factory ne demande aucune compétence particulière. La complexité de la machinerie est délivrée au travers des interfaces les plus accessibles possibles. Ce qui a toujours fait le succès des meilleures innovations à travers l'histoire. En fonction de leur rôle dans la chaîne, les membres de l'équipe de l'usine sont simplement dotés de smartphones, de tablettes ou d'écrans tactiles protégés. Sur ces écrans passent les consignes et les informations pour une collaboration d'une grande fluidité. Le mouvement naturel élimine alors tous les points morts entre le poste mécanique, la carrosserie, le lavage, le studio photo ou encore le logisticien. Les usines sont créées pour réduire les délais de remise en vente, MecaPlanning Factory sera la clé de la performance.



www.3dsoft.fr