Toyota France tire un bilan positif de l'année 2020

Sur un marché VP qui a perdu un quart de son volume, Toyota France a réussi à améliorer ses positions, établissant même un record sur le seul canal des particuliers. Le réseau affiche une rentabilité moyenne de 1 %.

L'année 2020 n'a pas été simple. Cela étant, dans un contexte où le marché français VP-VUL a chuté de 23,8 %, le groupe Toyota en France a bien limité la casse avec un repli de "seulement" 12,8 %, soit 102 352 immatriculations. L'occasion de gagner des parts de marché.

Ainsi, la marque Toyota a totalisé 110 272 VP-VUL (-12,5 %) et vu sa part de marché grimper de 4,1 à 4,7 % selon les chiffres de AAA Data. Pour les seuls VP, la marque affiche 89 727 unités (-11,8 %) et une part de marché de 5,4 %, soit quasiment 1 point de plus qu'à fin 2019. Toyota affirme même détenir 7,1 % sur le canal des particuliers, ce qui la place en tête des marques importées. Toyota s'est également bien comportée sur le canal BtoB avec un repli de 16 % alors que la baisse a été de 27 % sur ce marché. Avec 5 913 VP, tous canaux confondus, la marque Lexus recule de 17,4 % et grignote quelques dixièmes de pdm, passant de 0,32 à 0,36 %.

"Dans un marché automobile fortement impacté par la crise sanitaire, Toyota France est le constructeur ayant le mieux résisté, qui réalise la meilleure part de marché de son histoire, avec Toyota première marque importée auprès des particuliers" souligne Frank Marotte, PDG de Toyota France. "Ce résultat repose notamment sur une offre produit toujours plus pertinente, avec la technologie hybride qui porte notre croissance et reste indéniablement l’un de nos facteurs clés de différenciation. De plus, l’organisation rigoureuse de notre outil industriel a permis au site de Valenciennes qui produit la Yaris d’être le premier à redémarrer en France. Nous avons dupliqué cette même stratégie au sein de nos concessions avec une préparation minutieuse de la réouverture de chacune d’entre elles et de nos ateliers."

En revanche, sur le marché des utilitaires, Toyota a chuté de 21,5 % en 2020 (6 712 unités) alors qu'au global le repli a été de 16,1 %. Sa part de marché est passée de 1,78 % à 1,67 %. Le constructeur souligne toutefois un niveau de commandes important, qui sera visible en 2021, puis il faudra aussi compter sur la montée en puissance du Proace City lancé en 2020. Le groupe a également fait savoir que son activité pièces de rechange a, malgré un arrêt total de deux mois pendant le premier confinement, seulement subi une baisse de 7 % pour chacune de ses marques mais le chiffre d'affaires est resté stable (-1 %) à 133 millions d'euros.

Malgré les défis à relever tout au long de l'année, le réseau de distribution est resté bénéficiaire avec une rentabilité de 1 % avant impôts, soit un recul de 0,5 point par rapport à 2019. Une bonne performance qui doit, sans doute, au taux de pénétration de 45 % de Toyota France Financement ainsi qu'à celui de 14 % (un record) pour Toyota Assurances qui a totalisé 8 034 contrats en 2020. Toyota France pointe aussi la bonne tenue des acticités de Kinto, sa marque de mobilité. Elle a activé, notamment avec Kinto One, 6 150 contrats, dont 5 350 Toyota et 800 Lexus. Le constructeur souligne qu'il "s'agit du premier loueur des réseaux Toyota et Lexus auprès des entreprises avec 45 % de taux de pénétration sur les volumes réalisés en LLD."

Pour l'exercice qui s'ouvre, Frank Marotte rappelle les grandes étapes à venir : "Pour 2021, nous espérons bien sûr un retour à la normale de nos activités. Cette année sera d’ailleurs marquée par un lancement majeur, celui de la Yaris Cross, notre tout nouveau SUV urbain, qui sera produit à Valenciennes en plus de la Yaris, notre modèle phare. Enfin, Toyota France entend continuer à proposer des véhicules toujours plus respectueux de l’environnement avec entre autres le lancement de la Mirai II, notre berline à hydrogène zéro émission, au premier trimestre."