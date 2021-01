Mercedes-Benz prend les commandes de la course aux écrans

Avec l’Hyperscreen MBUX, la marque à l’étoile révolutionne l’approche de la connectivité et de l’infodivertissement embarqué. Cette planche de bord composée de trois grands écrans sera inaugurée par l’EQS.

Nom de code : Hyperscreen MBUX. Ce système fera date dans l’industrie automobile comme étant le premier du genre à courir sur toute la longueur d’une planche de bord incurvée de 141 cm. Mercedes-Benz n’a pas lésiné sur les moyens pour ce nouveau dispositif qui se compose de trois grands écrans, l’un pour le conducteur regroupant les instruments de conduite, l’un central concentrant toutes les commandes du véhicule, et enfin l’un faisant face au passager avant pour agrémenter son voyage avec un film par exemple.

Ce bel ensemble sera inauguré par la berline 100 % électrique EQS d’ici la fin de l’année 2021. Un équipement figurant au rayon des options. "Avec notre Hyperscreen MBUX, une vision du design devient réalité", déclare Gorden Wagener, le directeur du design du groupe Daimler. "Nous fusionnons la technologie et le design d'une manière fascinante offrant au client une facilité d'utilisation sans précédent. Nous aimons la simplicité, nous avons atteint un nouveau niveau de MBUX".

Il devance les envies

Les représentants de la marque à l’étoile qualifient ce système de "cerveau et [de] système nerveux de la voiture", dans la mesure où il permet de contrôler tous les équipements et qu’il apprend au fur et à mesure à connaître ses utilisateurs grâce à l’intelligence artificielle. Il peut ainsi suggérer d’activer des éléments de confort (volant chauffant, massage…) que le conducteur utilise régulièrement. Il devance ainsi les envies. Autre exemple, le châssis de l'EQS peut être relevé pour offrir une meilleure garde au sol à l’approche d’un dos-d’âne mémorisé dans le GPS.

Les trois écrans utilisent la technologie OLED pour un rendu optimal. Les pixels d'image non contrôlés restent éteints, ce qui signifie qu'ils apparaissent en noir, tandis que les pixels actifs proposent des couleurs très brillantes, ce qui se traduit, selon Mercedes-Benz, par des valeurs de contraste élevées, indépendamment de l'angle de vue et des conditions d'éclairage.

Il est évidemment peu probable que cet équipement très high tech se démocratise à court terme. Il démontre toutefois les progrès réalisés dans ce domaine et les possibilités qui s’offrent désormais à l’univers automobile. Un avant-goût en quelque sorte des productions du futur.