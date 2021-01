Indigo référence ses parkings sur Parclick

Le gestionnaire d'infrastructures de stationnement a signé un accord avec Parclick afin de référencer une partie de son réseau sur la plateforme de réservation. Plus de 400 lieux français sont concernés.

Belle prise pour Parclick. La plateforme de réservation et de paiement du stationnement en ouvrage vient d'ajouter une référence de poids dans son portefeuille. En effet, comme il a été annoncé, le 8 janvier 2021, le groupe Indigo a signé un accord visant à ouvrir l'accès à 208 infrastructures, en France, dont 65 à Paris (soit environ 70 % du total des parkings de la capitale). Les utilisateurs pourront alors suivre un parcours entièrement digitalisé de la réservation au paiement.

"Indigo investit fortement dans le développement de nouveaux services de mobilité connectée pour optimiser l’usage des parkings, avec sa propre solution OPnGO depuis plusieurs années et désormais avec Parclick, a expliqué Sébastien Fraisse, le directeur France du groupe. C’est l’association de nos approches centrées sur le client qui permettront de délivrer un service de qualité, simple, accessible et responsable".

La plateforme fondée par Luis París et Ivàn Rodriguez revendique désormais un total d'environ 1 800 parkings en Europe. Elle est opérationnelle dans 8 pays parmi lesquels l'Espagne, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse. L'ajout du volume d'Indigo lui permet d'atteindre 403 unités dans l'Hexagone. "L’accord avec Indigo est un gage de confiance pour Parclick, admet Luis París, ce qui nous permettra de doper notre notoriété sur le marché français en proposant d’un seul clic le plus grand réseau de parking d’Ile-de-France".