Porsche à peine impacté par la crise en 2020

Le constructeur allemand enregistre une baisse de seulement 3 % de ses ventes l’an passé, à 272 162 unités. Une performance qualifiée de satisfaisante par ses dirigeants.

Alors que la plupart des marques automobiles ont vu leurs ventes s’effondrer en 2020, en raison de la crise sanitaire, Porsche a tenu bon. Le constructeur allemand, roi de la rentabilité, a une nouvelle fois fait preuve de sa solidité avec une activité mondiale en recul de seulement 3 %, à 272 162 unités.

Le record de 2019 (280 800 ventes) n’a pas été battu mais les dirigeants font malgré tout part de leur satisfaction, à l’image de Detlev von Platen, membre du directoire de Porsche AG en charge des ventes et du marketing : "La crise sanitaire fut un grand défi à surmonter à partir du printemps 2020. Néanmoins, nous avons pu maintenir un niveau de livraisons relativement stable sur l'ensemble de l'année. Notre gamme de produits récemment renouvelée et attrayante, le lancement réussi du Taycan, première Porsche entièrement électrique, et l’aura de notre marque - tout cela a contribué à ce résultat positif malgré ces temps difficiles."

-17 % en Allemagne

C’est dans la zone Asie-Pacifique, et plus particulièrement en Chine, que Porsche a réalisé sa meilleure performance de l’année. Ses ventes dans la région ont progressé de 4 %, à 121 641 unités, la Chine accaparant à elle seule près de 89 000 unités (+3 %). Une demande locale qui n’a pas permis de combler les pertes enregistrées en Amérique du Nord (69 629 unités, -8 %) et en Europe (80 892 unités, -9 %). Porsche a été particulièrement impacté sur son marché domestique, l’Allemagne, où ses volumes ont plongé de 17 %, à 26 152 unités. En France, 4 878 ventes ont été réalisées, un total en baisse de 12,5 %, avec un mois de décembre prolifique à plus de 1 100 unités.

En termes de modèles, Porsche annonce avoir livré 20 015 Taycan, sa sportive électrique, et ce en dépit d’un arrêt de production de six semaines au printemps, pile dans la phase de lancement sur de nombreux marchés. Le modèle le plus prisé dans le monde a été la Cayenne avec 92 860 unités, loin devant la 911 (34 328 unités) et la gamme 718 (21 784 unités).

La confiance reste de mise pour l’année 2021 même si aucun objectif n’est avancé. Detlev von Platen se contente d’évoquer la poursuite de "notre offensive produit (…) qui comprendra entre autres de nouvelles versions du Taycan". Le dirigeant parle également d’une "année qui sera caractérisée par de nouvelles expériences uniques avec la marque Porsche."