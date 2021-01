Here Technologies veut optimiser les trajets en électrique

Le géant des services de navigation a profité du CES 2021 pour dévoiler une solution capable d'optimiser les déplacements en véhicules rechargeables. EV Routing concentre tout le savoir faire pour minimiser la consommation et les arrêts forcés à la borne.

Les aides à la conduite de véhicules électriques franchissent une étape. A l'occasion du CES 2021, Here Technologies, le spécialiste des données de localisation, a présenté sa dernière innovation baptisée EV Routing. Il s'agit d'une solution qui vise à optimiser les déplacements des véhicules électriques privés et commerciaux pour gagner en commodité.

EV Routing concentre bon nombre de savoir-faire et d'éléments inscrits dans les bases d'informations de Here Technologies. La fonctionnalité calcule systématiquement le trajet le plus optimal pour rallier une destination tout en minimisant le nombre d'arrêts de charge et en optimisant les temps de charge des batteries, le tout en fonction du modèle de consommation du véhicule et de sa courbe de charge.

Parmi les critères considérés dans l'équation par la solution de Here Technologies, il y a la topographie, la géométrie des routes, l'état du trafic en temps réel et les statistiques de schémas de circulation. Ensuite, la nature dynamique du modèle de consommation du véhicule permet d'adapter EV Routing à différents styles de conduite, charges ou conditions météorologiques.

Interface de personnalisation

Sur le plan technique, EV Routing repose sur l'emploi d'une API de calcul d’itinéraires construite sur une carte qui inclut les données Adas de Here. Ainsi, le conducteur a la possibilité d'inclure des arrêts supplémentaires et des itinéraires alternatifs, mais également de connaître la disponibilité réelle des bornes dans les stations de charge, le nombre de connecteurs et les tarifs pratiqués.

"Avec EV Routing, Here supprime l’angoisse de l’autonomie et fait de la conduite d'un VE une expérience véritablement personnalisée", soutient Jussi Koski, VP Produit chez Here Technologies. En effet, chaque utilisateur disposera d'une interface pour renseigner des éléments propres à son véhicule et à ses contrats d'abonnement en cours de validité. Les algorithmes de préparation de trajet prendront les paramètres en compte dans leur recommandation.