Jean Rouyer s'attaque au marché des flottes avec sa filiale Loc'oto

Le distributeur a donné le top départ de Loc’oto, filiale proposant aux entreprises des formules de location moyenne et longue durée. 350 mises à la route sont visées pour cette première année opérationnelle.

L’an passé, alors que le marché automobile français du VP neuf perdait un quart de son volume, les immatriculations aux entreprises se sont exceptionnellement bien tenues, représentant un niveau record de 27 % du global. Une bonne raison pour les distributeurs de s’intéresser d’encore plus près à cette clientèle. C’est le cas du groupe Jean Rouyer qui vient de lever le voile sa nouvelle filiale Loc’oto. Son principe : proposer des solutions de mobilité aux entreprises. C’est entre les mains de David Guitton, tout droit venu du loueur longue durée Parcours, que le projet a été confié, a muri ces derniers mois et est désormais opérationnel depuis quelques jours, grâce notamment au support d’Autobonplan sur les aspects financiers et comptables.

Conquérir et sécuriser le portefeuille des clients professionnels

Pour le moment, le catalogue repose sur trois offres : l'une de location moyenne durée, l’autre de longue durée, conçues de manière tout à fait classique avec des durées de contrat allant de 24 à 72 mois et des paramètres de kilométrages et de durées flexibles. Une troisième formule, baptisée Pack Flexibilité, porte sur la location d’un véhicule électrique associé à un crédit permettant de disposer d’un thermique pour les besoins ponctuels. Pour chacune de ces formules de location multimarque, des prestations tels que l’entretien, les pneumatiques, l’assistance ou encore le véhicule de remplacement sont proposées à la carte. Cible de ces offres, les entreprises au parc allant de 5 à 300 véhicules.

Avantage de cette nouvelle filiale pour le groupe Jean Rouyer, aller chercher les clients qu'il ne peut actuellement pas adresser, bien que distribuant déjà un large panel de marques. "A travers sa filiale Loc’oto, le groupe peut désormais répondre à toutes les demandes. Si un client professionnel souhaite par exemple passer sa flotte de Renault à Peugeot, Loc’oto pourra prendre le relai. Elle permet donc de conquérir de nouveaux clients, mais aussi de sécuriser les entreprises déjà clientes en les gardant dans l’écosystème Jean Rouyer", explique David Guitton.

350 véhicules mis à la route en 2021

Pour sa première année effective, Loc’oto ambitionne de mettre à la route environ 350 véhicules financés par le groupe Jean Rouyer. Un parc qui devrait progressivement s’accroître à mesure que l’offre de services s'étoffera. "Loc’oto veut devenir un acteur de la mobilité des entreprises. Nous souhaitons créer plus de produits, avec plus de souplesse pour accompagner au mieux les clients", souligne David Guitton. La filiale souhaite ainsi proposer une prestation d’auto-partage à travers la fourniture d’une plateforme aux entreprises clientes. Autre projet : procurer plus souplesse dans ses offres de location à travers un pack liberté permettant de changer de modèles de façon régulière. "Le fait d’être intégré au groupe Jean Rouyer prend tout son sens", souligne David Guitton.

Loc’oto prévoit en effet de s’appuyer sur les véhicules disponibles en concessions pour faire vivre cette offre, ainsi que sur des partenariats noués avec des loueurs courte durée. En 2022, ce sont 650 véhicules mis à la route qui sont ambitionnés, puis 1 500 d’ici trois ans. En termes de chiffre d’affaires, Loc'oto devrait réaliser, selon les prévisions, 5 millions d’euros d’ici 2023. Si la filiale est pour le moment implantée à Nantes, une deuxième représentation devrait voir le jour à Bordeaux avant de pouvoir constituer un maillage national avec une dizaine de représentations commerciales, dans les grands villes telles que Lyon, Paris, ou encore Marseille et Lille.