Audi a tourné au ralenti en 2020, malgré la Chine

Les ventes mondiales 2020 de la marque aux anneaux ont reculé de 8,3 %, à moins de 1,7 million d’unités. La Chine a comptabilisé à elle seule plus de mises à la route que toute l’Europe.

L’année 2020 fera date à plus d’un titre chez Audi. Tout d’abord pour sa baisse d’activité douloureuse de 8,3 %, à 1 692 773 unités, conséquence de la crise sanitaire. Le dernier trimestre 2020 historiquement élevé, à 505 538 unités, n’a pas permis de rattraper le retard accumulé. Ensuite pour le rapport de force inédit qui a vu le jour entre ses ventes européennes et chinoises. L’empire du Milieu a atteint un niveau record de 727 358 mises à la route, un volume en hausse de 5,4 %. Dans le même temps, la marque aux anneaux a vu ses ventes s’effondrer de 19,5 % sur le Vieux Continent, à 619 723 unités. Pour la première fois, la Chine a donc comptabilisé à elle seule d’immatriculations que toute l’Europe.

Aucun pays de notre région n’a échappé au déclin, à commencer par l’Allemagne qui a vu son activité dévisser de 21,1 %, à 214 427 unités. Le Royaume-Uni (107 892, -22,4 %), l’Italie (50 060, -21,8 %), la France (45 728, -21,5 %) et l’Espagne (37 284, -26,8 %) ont été logés à la même enseigne. Audi se félicite toutefois du retour de la croissance au dernier trimestre, à +2,5 % et 178 891 unités. Même topo ailleurs dans le monde, notamment aux Etats-Unis où 186 620 véhicules ont été comptabilisées, un total inférieur de 16,7 % à celui de 2019. La marque se montre toutefois optimiste pour 2021 au regard de la forte demande en fin d’année, notamment sur le segment des SUV.

"Grâce à une performance internationale extrêmement forte de notre équipe, vers le milieu de l'année dernière, nous sommes sortis de la première vague de corona. Après un troisième trimestre solide, cela a largement contribué au succès de la dernière poussée en 2020, commente Hildegard Wortmann, membre du conseil d'administration des ventes et du marketing d'Audi AG. La situation mondiale continue d'être difficile à l'heure actuelle. Néanmoins, pour 2021, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux, visons une croissance continue et envisageons l'avenir avec optimisme". En 2021, Audi misera notamment sur ses électriques avec l’e-tron et l’e-tron Sportback, qui ont cumulé 47 324 ventes en 2020, mais aussi sur le Q4 e-tron qui offre un volume potentiel plus important.