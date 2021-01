CAR Avenue devient le principal distributeur du groupe Toyota au Luxembourg

Avec le rachat du Grand Garage du Luxembourg, CAR Avenue devient l’un des plus importants distributeurs des marques du groupe japonais du Grand-Duché.

CAR Avenue conforte son réseau à l’international. L’opérateur a officialisé, le 1er janvier 2021, le rachat du Grand Garage du Luxembourg, auprès d’Inchcape Retail Belux. Avec cette nouvelle opération de croissance externe, le groupe présidé par Stéphane Bailly devient le principal distributeur des marques Toyota et Lexus au Grand-Duché de Luxembourg. Elle lui permet de totaliser environ 800 véhicules neufs Toyota, mais aussi de devenir le représentant exclusif Lexus sur le territoire avec environ 125 commercialisations de modèles neufs.

"L’objectif commun est de donner un nouvel élan à la distribution des marques Toyota et Lexus sur le territoire Luxembourgeois, en s’appuyant sur l’ancrage local du Groupe CAR Avenue", précise l’intéressé.

Pour rappel, le groupe Car Avenue a posé ses premiers jalons au Luxembourg dès 2010. Il est aujourd'hui présent dans le pays à travers les marques PSA (Leudelange, Foetz, Esch-sur-Alzette, Dudelange), Nissan (Alzingen, Foetz et Ettelbruck), Mitsubishi (Foetz), Kia (Alzingen) et le groupe Toyota (Foetz, Bertrange). En 2019, ce sont 6 200 exemplaires neufs qui ont été écoulés et environ 3 000 VO, pour un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros.