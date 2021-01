Le constructeur formera 20 mécaniciens poids lourds en alternance dans ses concessions de l'Ouest de la France dès le mois de février 2021.

Volvo Trucks mise sur la reconversion professionnelle

En 2021, Volvo Trucks lancera une nouvelle formation de techniciens et techniciennes poids lourds, en partenariat avec les CFA de Dinan et de Poitiers. L’objectif : former 20 mécaniciens en reconversion professionnelle afin de les embaucher en CDI.