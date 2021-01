Pour atteindre son but, Continental connecte à un algorithme les données des capteurs installés sur ses pneumatiques et celles des véhicules.

Continental croit fort dans la surveillance en temps réel des gommes

Le fabricant de pneumatiques s'est appuyé sur la flotte de Share Now pour tester une solution permettant une analyse instantanée de la profondeur des bandes de roulement. Et les résultats s'avèrent assez probants pour espérer une concrétisation à grande échelle en 2022.

La connectivité n'est plus un sujet nouveau pour le monde du pneumatique. Depuis quelques années, les puces RFID et autres capteurs TMPS permettent déjà de réaliser un contrôle en temps réel de certains paramètres (kilométrage, pression…). La profondeur des gommes reste pour l'instant un sujet inexploité même si plusieurs manufacturiers s'y penchent depuis quelque temps. Continental est de ceux-là et vient de mener une expérimentation d'envergure avec Share Now.

Moins d'un millimètre

Grâce à l'opérateur d'autopartage, le fabricant allemand a pu tester une solution, développée en coopération avec le spécialiste de la télématique Traffilog, sur une flotte de grande ampleur (600 véhicules). Continental a ainsi connecté les données des capteurs installés sur les pneus, ainsi que les données de télémétrie relatives aux véhicules, à un algorithme propriétaire dans le cloud.

L'ensemble a permis de surveiller en temps réel l'évolution de la gomme mais aussi de prédire l’usure de la bande de roulement, et donc des sculptures, avec une précision inférieure au millimètre. Déployé à grande échelle, ce type de technologie constituerait un véritable atout pour les gestionnaires de flotte ou les automobilistes particuliers en permettant de planifier la maintenance en fonction des besoins réels, et non plus sur la base d'un calendrier prédéterminé ou d'un entretien régulier.

"Un avantage considérable" pour les flottes

"Avec une précision inférieure au millimètre, notre projet pilote établit une nouvelle référence industrielle pour les solutions digitales appliquées aux pneus, juge Tansu Isik, responsable du développement et du marketing international de Continental Tires. Ce projet pilote permet également de donner un aperçu différent sur les solutions digitales intelligentes que nous serons demain en mesure de proposer au secteur des pneumatiques. Relier au cloud les données collectées sur les pneus nous permet de créer de nouveaux business models".

Pour un opérateur de flottes comme Share Now, le pneumatique est un poste de dépense important. Une absence de surveillance au quotidien (pression, usure, détérioration) peut engendrer des surcoûts avec une surconsommation d'essence ou encore une usure prématurée de pièces mécaniques. "La surveillance des pneus en temps réel, avec l’apport de la télématique, constitue pour nous un avantage considérable, puisqu’elle nous permet de suivre et d’entretenir nos pneus en mettant en œuvre de manière proactive les actions qui s’imposent", confirme Steen Herløv Andersen, directeur des opérations de la société. Continental va désormais poursuivre l'amélioration de son algorithme et annonce espérer un déploiement sur le marché en 2022.