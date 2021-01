La disponibilité des VO s'accroît en Europe

D'après les données récoltées par Le Parking pour le Journal de l'Automobile, le nombre de véhicules d'occasion mis en vente sur les sites d'annonces a légèrement progressé en Europe, lors des douze derniers mois. La France tire ces volumes à la hausse.

Les offres de véhicules d'occasion progressent nettement dans les 5 principaux pays d'Europe continentale. En cumulant les petites annonces visibles en ligne, en France, Allemagne, Italie, Espagne et Belgique, la plateforme Le Parking rapporte une hausse de l'ordre de 4,8 % du nombre de produits disponibles à la vente, par rapport à l'an passé à la même période. Au 15 janvier 2021, les internautes avaient, en effet, le choix entre 3 806 392 véhicules légers et utilitaires.

France : envolée des publications

La France est le principal artisan de cette poussée de l'offre VO en Europe. Entre janvier 2020 et janvier 2021, le nombre d'annonces a crû de 18,5 %, à 1 002 838 unités. 65 % de l'offre ayant pour origine des professionnels. Du côté des utilitaires, Le Parking recense 71 061 propositions sur les sites des infomédiaires, soit 10,2 % de plus que l'an passé.

Les citadines et les compactes dominent avec respectivement 19,2 et 17,6 % des VO exposés. Les SUV compacts complétent le podium avec 11,7 % des offres. Encore très fort sur le diesel, le marché propose 58,9 % de véhicules alimentés au gazole, contre 36,5 % au sans-plomb.

Les prix se maintiennent. Aussi bien chez les professionnels que chez les particuliers, avec des montants moyens estimés à 21 222 et 19 729 euros respectivement. A noter que les tarifs pratiqués en CtoC dans l'Hexagone sont les plus bas d'Europe. La rotation ralentit légèrement. La part des VO exposés depuis plus de 30 jours passe à 60 %, contre 58 %, un mois auparavant. Autre preuve de ce phénomène, l'ancienneté moyenne des annonces de professionnels est donnée à 60 jours (contre 56 en décembre dernier) et celle des particuliers atteint 33 jours (contre 24 jours).

Allemagne : vieillissement des annonces

Avec 1 547 691 annonces sur la toile, les infomédiaires allemands enregistrent un repli de 5,25 % du nombre de VO affichés. Les professionnels gardent des positions fortes (78 % de pénétration). A l'inverse, les VUL d'occasion enregistrent une très légère progression (+0,2 %).

Les VO essence pèsent 57,8 %, au 15 janvier 2021, laissant au diesel une pénétration de 37,8 % et aux hybrides un part de 2,9 %. Le marché allemand se veut plus équilibré dans la répartition des carrosseries disponibles. Les berlines compactes (15,1 %), les breaks (14,8 %), les citadines (13,3 %) et les SUV compacts (12,1 %) se tiennent dans un mouchoir de poche.

Comme dans l'Hexagone, la rotation se ralentit. La part des VO ayant plus de 30 jours d'exposition grimpe de 6 points, par rapport à décembre 2020, à 70 %. En moyenne, les annonces des professionnels sont en ligne depuis 63 jours, prenant 3 jours au passage. Celles des particuliers restent à 26 jours. En termes de prix, un léger tassement est observé sur le canal BtoC, à 24 025 euros, quand l'inflation marque celui des ventes entres particuliers, à 11 020 euros.

Italie : les Diesel restent haut

Le marché italien commence l'année avec une importante hausse des stocks disponibles. En un an, le volume a bondi de 15,4 %, à 592 481 VO exposés chez les infomédiaires. Ce qui vaut également pour les VUL. Entre les mois de janvier 2020 et 2021, ils ont pris 12,3 %, s'établissant à 23 048 annonces en ligne. Comme en Allemagne et en Espagne (voir ci-après), les professionnels italiens ont une empreinte forte (74 % des annonces).

Aucun changement en matière de répartition des segments, les citadines sont toujours reines en Italie (21,3 % des annonces), devant les SUV compacts et les berlines compactes qui occupent respectivement 17,8 % et 14,8 % de l'espace d'exposition. Plus qu'ailleurs dans le périmètre étudié, le diesel marque le marché de son empreinte avec 62,3 % de l'offre disponible, contre 29 % d'essence.

Le prix de vente moyen relevé chez les professionnels accuse un léger déclin, par rapport à décembre dernier, à 18 996 euros. En revanche, les particuliers réclament une centaine d'euros supplémentaires, à 10 807 euros. Dans le même temps, les annonces prennent de l'âge. 74 % ont désormais plus de 30 jours de présence en ligne (+2 points VS. décembre 2020). Cela se traduit par une rotation plus lente. Elle est de 54 jours chez les professionnels (2 jours) et de 55 jours pour les offres CtoC (+6 jours).

Espagne : les VUL s'entassent

En un an, l'Espagne a vu le nombre d'annonces s'élever de 1,7 %, à 520 611 unités, dont 75 % proviennent de professionnels. Le Parking recense 77,5 % de croissance sur le terrain des VUL d'occasion, où 38 106 produits sont accessibles aux acheteurs.

Dans le sillage des berlines compactes (19,6 %), se trouvent les berlines (16,6 %), les SUV compacts (12,6 %) et les citadines (12 %). Des produits motorisés en majorité par des blocs diesel (61,9 %) et essence (33,7 %). Le marché espagnol joue la carte du maintien des tarifs. Un VO en BtoC se monnaie 17 733 euros, soit le même niveau qu'un mois avant. Ceux en CtoC ont pris 550 euros, à 10 838 euros de moyenne.

En Espagne, 74 % des annonces ont plus de 30 jours de présence sur les infomédiaires, ce qui correspond à une augmentation de 2 points, par rapport au mois de décembre 2020. Si les statistiques font état d'une stabilité chez les particuliers, avec une moyenne de 56 jours d'exposition, Le Parking rapporte une envolée chez les professionnels. Là, la moyenne d'exposition est passée de 58 à 71 jours, entre le 15 décembre 2020 et le 15 janvier 2021.

Belgique : stabilité des prix

Crédité de 142 771 annonces en ligne, dont 69 % en BtoC, l'offre soumise en ligne a crû de 11 %, en un an, en Belgique. 10 654 VUL d'occasion s'exposent également. Un score en évolution de 25,8 %. Dans ce contexte, les compactes représentent 15,7 % des produits disponibles. Les citadines (14,8 %), les berlines (12,1 %) et les breaks (12 %) constituant les autres forces principales du marché, où le diesel (51,5 %) s'équilibrent davantage avec les véhicules essence (44,7 %).

En Belgique, il faut compter en moyenne 23 836 euros pour acquérir un VO en BtoC et 13 062 euros en CtoC. Dans les deux cas, les montants font preuve d'une grande stabilité. La rotation s'allonge cependant. Depuis décembre dernier, elle a pris un jour chez les professionnels, à 45 jours, tandis qu'elle ralentissait de 3 jours chez les particuliers, à 35 jours. De fait, la part des annonces de VO qui comptent plus de 30 jours de présence en ligne s'élève à 62 %, contre 59 %, en décembre.