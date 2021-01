Car East France devient distributeur exclusif Aiways en France.

Aiways se lance dans l’Hexagone avec Car East France

Après l’Allemagne et le Benelux, la marque chinoise Aiways part à l’assaut du marché tricolore et confie sa distribution à Car East France. Les activités après-vente seront assurées par les réseaux Feu Vert, AD Carrosserie et Albax.