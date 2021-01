Kia a gagné du terrain en 2020 sur le marché européen

Malgré des ventes en recul de 17,1 % en Europe, à 416 715 unités, le constructeur coréen Kia voit sa part de marché passer de 3,2 à 3,5 %. Le succès des modèles électrifiés, qui ont bondi de 60,4 %, a été un précieux atout.

Sur le Vieux Continent, Kia a le vent en poupe. La marque coréenne a en effet atteint en 2020, et ce malgré la Covid-19, une part de marché historique qui passe de 3,2 % à 3,5 %. Cette progression, qui représente au total 416 715 immatriculations (UE+EFTA+UK), est portée par les véhicules hybrides et électriques. Pour Kia, ces derniers couvrent plus d’un quart de ses ventes dans l'Union.

Les ventes de modèles électrifiés (hybrides, hybrides rechargeables et électriques) sont passées de 66 386 à 106 466 unités (+ 60,4%). Le Niro, qui dispose de toutes ces technologies, se positionne sur la première marche du podium avec 77 498 unités. Pour info, c’est également le deuxième modèle le plus vendu de la marque, entre la famille Ceed et le Sportage.

Dans le détail, le Niro hybride s’est écoulé à 32 384 unités, sa déclinaison électrique, à 31 032 unités et l’hybride rechargeable à 14 082 unités. Suivent ensuite les Ceed SW et XCeed (hybrides rechargeables) à 14 511 unités tandis que le e-Soul (100 % électrique) ferme la marche avec 7 999 unités.

Pour autant, ces bons résultats et la progression de sa part de marché ne doivent pas faire oublier que les ventes annuelles du constructeur ont chuté sur le même périmètre de 17 % en 2020. Le constat est presque identique en France où la marque a reculé de 13,3 %, à 39 052 immatriculations, mais a vu sa part de marché passer de 2,03 % à 2,37 %.

D’ici 2027, Kia prévoit de lancer 7 nouveaux modèles 100 % électriques. Le prochain véhicule sera présenté d’ici quelques mois ; il s’agira d’un crossover qui affichera 500 km d’autonomie et qui disposera d’une recharge ultra rapide inférieure à 20 minutes.