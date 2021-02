Baisse de rythme pour les enchères de voitures de collection

L'année dernière, les ventes aux enchères de voitures de collection se sont élevées à 80 millions d'euros, soit une contraction de 13 % par rapport à 2019. La principale raison est la baisse des montants adjugés des voitures "millionnaires".

La spéculation sur les voitures de collection serait-elle entrain de se tarir ? Difficile de répondre par l’affirmative, mais si l’on observe les chiffres communiqués par le Conseil des Ventes, les véhicules de collection ont eu un peu moins le vent en poupe en 2020.

Le montant total des ventes a en effet baissé de 13 % par rapport à 2019. Il est passé à 80 millions d’euros contre 92 millions d’euros l’année précédente, peut-on découvrir dans le bilan du Conseil des ventes. C’est la deuxième année consécutive que ce montant diminue ; il était de 90 millions d’euros en 2018 (-11 %).

Sur ce marché, la concentration est toujours aussi forte. Il est dominé par trois maisons de vente (Artcurial, RM Auctions – filiale de Sotheby’s – et Bonhams) qui représentent à elle seules 88 % des transactions. Artcurial domine le marché avec 42 % du montant des ventes et 50 % des véhicules vendus.

Les raisons de cette baisse sont multiples. Le Conseil des ventes enregistre un recul général de la performance des principaux opérateurs, alors que paradoxalement, le nombre de véhicules vendus a progressé de 13 % (870 contre 769 en 2019) et que celui des invendus a diminué. Il représentait 28 % des mises en vente contre 40 % en 2019.

En parallèle, "si le nombre d’adjudications millionnaires varie peu, 13 en 2019 et 12 en 2020, le montant cumulé des ventes est sensiblement différent", note dans un rapport le Conseil des Ventes. Il a été de "seulement" 20,7 millions contre 38,7 millions d’euros.

Il faut dire que 2019 avait été particulièrement "riche". Ces véhicules de collection millionnaires qui couvrent moins de 2 % des véhicules vendus, représentaient 42% du montant total des ventes contre 28 % en 2020. Pour rappel, cette part était de 20 % en 2018. "En 2020, c’est donc d’un côté, une offre de véhicules de collection de très haut de gamme un peu moins fournie qu’en 2019, d’autre part sur sept véhicules millionnaires présentés, quatre sont restés invendus, représentant en cumul d’estimation basse, plus de 21 millions d’euros qui expliquent l’écart avec 2019", analyse le Conseil des ventes.

Les trois plus belles ventes de 2020 sont une Bugatti Type 55 de 1932 (4,6 M€), une Ferrari 275 GTB de 1965 (2,5 M€) et une BMW 507 Roadster de 1958 (2 M€). En 2019, la voiture la plus chère avait été adjugée à 16,7 M€. il s’agissait d’une Alfa Roméo VC 2900 Touring Berlinetta de 1939.