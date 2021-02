Le groupe Aramis signe une belle année 2020

Modèle de résilience, le groupe Aramis a réalisé une année 2020 en croissance. Selon les informations rendues publiques le 9 février 2021, le groupe a clôturé son exercice avec un chiffre d'affaires en hausse de 12 %, à 831 millions d'euros.

Le groupe Aramis a tenu le cap dans la tempête. Le groupe spécialisé dans les transactions de véhicules d'occasion a publié, le 9 février 2021, un bilan teinté de bons résultats pour l'exercice clos au 30 septembre 2020. L'entreprise coprésidée par les cofondateurs, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, a réalisé un chiffre d'affaires de 831 millions d’euros, en progression de 12 % par rapport à l’année 2019. Quelque 64 500 véhicules ont été immatriculés, soit 9 % de plus que lors du précédent exercice.

"Cette bonne performance est tirée par la dynamique de nos activités en France, notre marché historique, et en Espagne, observe Nicolas Chartier,elle reflète la résilience de notre modèle économique qui place le client et le digital au centre de notre stratégie, et illustre l’engagement fort de nos collaborateurs au quotidien". En France, la marque Aramisauto, forte de 49 000 livraisons environ, a vu son chiffre d’affaires progresser de 16 % à 596 millions d’euros sur un marché où les ventes de voitures neuves et d’occasion ont reculé de respectivement 25,5 % et 3,8 %.

Avec sa marque commerciale Clicars, en Espagne, le groupe qui fait partie de la galaxie Stellantis, depuis l'entrée de PSA au capital, a terminé l'exercice sur une hausse de 89 % de son chiffre d’affaires, à 65 millions d’euros. Là encore la performance est d'autant plus remarquable que le marché s'est achevé en baisse de 27,4 % pour les voitures neuves et de 10,3 % pour les voitures d’occasion. Auréolée du titre de startup e-commerce de la décennie, Clicars a capitalisé sur son expérience dans la vente et la reprise 100 % à distance et dans la livraison à domicile qui a concerné 77 % des prises en main de la période.

Priorité aux outils digitaux

Le groupe n'a pas connu la même tendance en Belgique où Cardoen enregistre un recul de son chiffre d’affaires de l'ordre de 10 %, à 178 millions d’euros. Sujet de réjouissance toutefois, l'activité de vente à particuliers a démontré une bonne résilience en affichant une baisse contenue de 1 % du chiffre d’affaires. Il convient de souligner qu'en termes de volume, le marché national s'est contracté de 22 % au VN et de 6 % aux véhicules d’occasion. Cardoen a par ailleurs été le premier acteur en Belgique à proposer la livraison à domicile dès le mois d'avril 2020 afin de répondre au mieux aux attentes de ses clients dans ce contexte contraint.

Le réseau du groupe Aramis compte 48 points de vente à travers ces trois pays, dont 31 en France, 16 en Belgique et un à Madrid. Des ouvertures sont certes à l'étude, mais l'entreprise n'en fait pas une priorité compte tenu des nouveaux paramètres. L'enjeu, selon Guillaume Paoli, sera d'accroître les capacités de livraison à domicile et de développer les outils digitaux. Les plateformes en ligne du groupe ont attiré 39,9 millions de visites en 2020 contre 27,4 millions en 2019, en croissance de 46 %.