General Motors affiche un bénéfice en retrait pour 2020

Sur le dernier trimestre 2020, le constructeur américain voit ses comptes repasser au-dessus de la ligne de flottaison et se montre très confiant pour l'année à venir.

Après Toyota, qui annoncé de très bons résultats pour le dernier trimestre 2020, et se montre assez confiant pour les mois à venir, c’est au tour de GM d’apporter de bonnes nouvelles aux places financières. Sur cette période, le groupe américain a vu son chiffre d’affaires progresser de 22 % à 37,5 milliards de dollars (31 milliards d’euros) au lieu des 36,12 milliards de dollars escomptés. Son bénéfice net a atteint 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros), là où le groupe avait perdu 194 millions l'an dernier à la même époque.

Même si le chiffre d’affaires s’est contracté de 11 % à 122,48 milliards de dollars (100 milliards d’euros) en 2020, les ventes de véhicules aux particuliers ont retrouvé au cours du quatrième trimestre leur niveau d'avant la pandémie, permettant ainsi au groupe de retrouver le sourire. Le bénéfice net de GM s'est cependant un peu rétracté en 2020, de 4% à 6,4 milliards de dollars.



Pour 2021, GM prévoit un bénéfice opérationnel compris entre 10 et 11 milliards de dollars (8 et 9 milliards d’euros) contre 9,7 milliards en 2020, et ce malgré la pénurie des semi-conducteurs qui l’ont obligé a fermé trois usines pendant un mois, fermeture qui a couté entre 1,5 et 2 milliards de dollars.

GM affirme par ailleurs que ces difficultés ne remettent pas en question son engagement dans le développement de nouveaux véhicules

électriques : le constructeur prévoit d'en proposer 30 modèles en 2025 et s'est fixé comme objectif de ne plus construire d'ici 2035 de voitures à émissions polluantes.