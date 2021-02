Suzuki France veut rebondir fortement en 2021

Après un exercice 2020 logiquement compliqué, Suzuki France compte rebondir cette année en visant 27 500 immatriculations, soit une croissance de 39,9 %. Le break Swace, hybride, et le SUV Across, hybride rechargeable, seront des atouts supplémentaires.

Avec 19 651 immatriculations en 2020, en baisse de 36,1 %, Suzuki France n'a pas à rougir. En effet, sur le seul segment des particuliers, qui représente 73 % de ses ventes, la marque nippone fait mieux que le marché (-25,5 %) avec un repli de 21,1 % et affiche ainsi une part de marché de 1,19 %. Suzuki a ainsi réussi, grâce à une gamme de produits hybrides très large, à se classer deuxième du marché hybride non rechargeable avec 18 330 unités.

Pour l'année 2021 qui s'ouvre, Stéphane Magnin, directeur commercial de Suzuki France, a dévoilé les objectifs. Avec 27 500 unités, il vise un rebond de 39,9 % des immatriculations. La Swift restera le fer de lance de la gamme avec 12 000 unités escomptées devant les Ignis et Vitara à 5 000 unités. Le retour du Jimny, exclusivement en version VUL à partir d'avril 2021, permettra d'ajouter 1 500 unités. Enfin, l'arrivée des Swace et Across, fruits du partenariat signé avec Toyota en 2016, va permettre à la marque d'entrer sur de nouveaux territoires que sont les marchés de l'hybride et de l'hybride rechargeable.

Bien que ses deux nouveautés ne soient pas encore visibles dans les immatriculations (14 Swace à fin janvier 2021), Suzuki France a bien débuté l'année, profitant aussi d'un effet de comparaison. Ainsi la marque a totalisé 2 080 unités sur le premier mois de l'année, soit une croissance de 45,4 % et une part de marché de 1,65 %.

Lire aussi : Le groupe Vikings reprend Suzuki à Rouen

Le break Swace pourrait totaliser 1 200 exemplaires quand le SUV PHEV Across se limiterait à 800 unités. Ces deux modèles seront deux atouts supplémentaires sur le marché du BtoB que Suzuki France travaille de plus en plus. De 11 % en 2020, l'état-major espère atteindre la part de 15 % cette année.

Lire aussi : Suzuki veut accélérer sur les entreprises

Quant au réseau de distribution, composé de 209 points de vente, dont 62 exclusifs, il poursuit son développement et couvre des open-point. Ainsi, en 2020, sur les 10 nouvelles nominations, la marque a couvert 4 open-point à Mayotte (avec un distributeur martiniquais), Coignières (78), Abbeville (80) et Vénissieux (69).

Lire aussi : Le groupe Legrand ajoute un troisième site Suzuki