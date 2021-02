Avec plus de 98 000 unités, la Renault Zoe a été le modèle le plus vendu en Europe en 2020.

Les ventes de voitures électriques ont doublé en 2020

En 2020, les ventes de voitures électriques en Europe ont doublé pour atteindre 1,1 million d’unités. Avec un parc automobile de 2,8 millions de véhicules, l’Europe est le deuxième marché du genre, derrière la Chine.

Selon une étude publiée par IFP Energies nouvelles, la vente de véhicules électriques (VE) a connu en Europe en 2020 une très belle poussée. Avec 1,1 million d’unités, les ventes ont ainsi doublé ; les VE représentent désormais une part de marché de 9,6 %. Au total, le parc européen comptabilise 2,8 millions de VE, faisant de l'Europe le deuxième marché mondial du véhicule électrique après la Chine (4,4 millions).

Dans le détail, les ventes de VE ont augmenté de 85 %, grâce à une forte progression des PHEV, les ventes ayant presque triplé pour atteindre 506 000 unités. L’étude estime que cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années, les PHEV jouant pleinement leur rôle de technologie de transition pour répondre aux exigences de conformité en matière d'émissions de CO2.

La Renault Zoe en tête en Europe

Cette forte augmentation des ventes s’est expliquée par la nouvelle réglementation européenne qui incite les constructeurs automobiles à commercialiser de nombreux modèles PHEV et BEV et le soutien des gouvernements avec des dispositifs d’aide généreux à l’achat de véhicules électriques (7 000 euros en France, 9 000 en Allemagne, 3 350 au Royaume Uni), auxquels s’ajoutent des dispositifs complémentaires (prime à la casse, prime à la conversion, baisse de TVA, etc). En termes de modèles, trois voitures 100 % électriques sont en tête des ventes en 2020 : la Renault Zoe (98 000 unités), la Tesla Model 3 (79 000) et la toute récente Volkswagen ID.3 (51 000).

La France derrière l'Allemagne

Par pays, l’Allemagne est en tête des ventes avec 350 000 véhicules, suivie par la France (182 000) et le Royaume-Uni (175 000). Contrairement à de nombreux autres pays européens, l'Allemagne a maintenu des subventions élevées pour les véhicules hybrides rechargeables (environ 6 000 et 7 000 euros selon le véhicule), ce qui explique près de 52 % des ventes de véhicules électrifiés.

En France, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, les ventes de véhicules électriques ont triplé en 2020, pour atteindre 181 526 unités. L'augmentation est encore plus remarquable pour les PHEV, dont les ventes ont été multipliées par 4 (à 74 224 unités). Dans l'ensemble, la part des VE en 2020 a atteint le chiffre record de 11 %.