Emil Frey France reprend Nissan et Volvo au groupe Hacquart dans les Ardennes

Le premier distributeur hexagonal se développe dans le Grand Est en rachetant au groupe Hacquart les panneaux Nissan et Volvo. Cette acquisition permet à Emil Frey France de faire son entrée dans le réseau Volvo.

Avec l'acquisition des marques Volvo et Nissan à Charleville-Mézières (08) au groupe Hacquart, le premier distributeur français Emil Frey France fait son entrée au sein de la marque suédoise.

De son côté, Nissan vient rejoindre les trois concessions de la Marne (Reims, Epernay et Châlons-en-Champagne) détenues par le groupe. La concession ardennaise qui déménagera sur le site de la Croisette, à côté de Volvo, sera le douzième point de vente Nissan du géant suisse. Elle sera à proximité des sites Volkswagen, Seat, Skoda et Ford, ainsi que du label VO Autosphere, ce qui permettra de créer un village automobile dans la préfecture ardennaise.

Le groupe Hacquart est présent dans les Ardennes à Charleville-Mézières avec les marques Opel et Kia. Il s'agit d'un groupe familial présent dans le département depuis 1926. Sur les quatre marques qu'il représentait, il vendait environ un millier de voitures par an et autant de VO. Il détient également une agence Hertz et une société de vente de voitures de collection.